الاحتلال يطلق الرصاص تجاه قاطفي الزيتون غرب جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الرصاص تجاه المزارعين الذين يقومون بقطف ثمار الزيتون في قرية زبوبا غرب جنين.
وذكرت مصادر لـ"وفا "، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص تجاه المزارعين أثناء قيامهم بقطف ثمار الزيتون داخل أراضيهم المحاذية لجدار الفصل والتوسع العنصري في قرية زبوبا، وحذروهم من الاقتراب من الجدار، بما في ذلك دخول أراضيهم المحاذية له.
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