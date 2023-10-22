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الاحتلال يطلق الرصاص تجاه قاطفي الزيتون غرب جنين

10/22/2023 10:12:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الرصاص تجاه المزارعين الذين يقومون بقطف ثمار الزيتون في قرية زبوبا غرب جنين.
وذكرت مصادر لـ"وفا "، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص تجاه المزارعين أثناء قيامهم بقطف ثمار الزيتون داخل أراضيهم المحاذية لجدار الفصل والتوسع العنصري في قرية زبوبا، وحذروهم من الاقتراب من الجدار، بما في ذلك دخول أراضيهم المحاذية له.




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