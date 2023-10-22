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ارتفاع حدة التوتر على الحدود الجنوبية اللبنانية

10/22/2023 10:12:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - زاد جيش الاحتلال الإسرائيلي من القصف المدفعي تجاه البلدات الجنوبية، اليوم الأحد؛ بسبب ما تشهده الحدود الجنوبية اللبنانية حاليا من زيادة في حدة التوتر.


وقال مصدر أمني، إن القذائف الإسرائيلية، طالت بلدات حولا و الضهيرة وعلما الشعب، ردًّا على القصف الصاروخي الذي أصاب عددًا من المواقع العسكرية الإسرائيلية، بالصواريخ الموجهة والقذائف المضادة للدروع.

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