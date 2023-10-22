ارتفاع حدة التوتر على الحدود الجنوبية اللبنانية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - زاد جيش الاحتلال الإسرائيلي من القصف المدفعي تجاه البلدات الجنوبية، اليوم الأحد؛ بسبب ما تشهده الحدود الجنوبية اللبنانية حاليا من زيادة في حدة التوتر.
وقال مصدر أمني، إن القذائف الإسرائيلية، طالت بلدات حولا و الضهيرة وعلما الشعب، ردًّا على القصف الصاروخي الذي أصاب عددًا من المواقع العسكرية الإسرائيلية، بالصواريخ الموجهة والقذائف المضادة للدروع.
MENAFN22102023000208011052ID1107283222
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.