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السعودية : الاجواء ستتأثر بشكل غير مباشر من الاعصار تيج

10/22/2023 10:12:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن المركز الوطني للأرصاد في السعودية ، أن الحالة المدارية ((تيج)) في بحر العرب، ستتدرج قوتها ما بين إعصار مداري من الدرجة الرابعة حتى الدرجة الأولى، ثم عاصفة مدارية وانتهاء بمنخفض مداري عميق، وذلك خلال الفترة من اليوم (الأحد) وحتى الأربعاء القادم، وستصاحبها تأثيرات تتمثل بأمطار شديدة الغزارة ورياح شديدة السرعة وارتفاع في الأمواج.
وكشف المركز أن الحالة تُصنّف اليوم بأنها ((إعصار مداري من الدرجة الثالثة)) وسرعة الرياض ما بين 178 - 251 كيلومتراً/ساعة حتى الساعة 5:30 عصراً، وذلك على جزيرة سقطرى وبالقرب من سواحل سلطنة عمان والجمهورية اليمنية.
وابتداء من يوم غدٍ (الاثنين) حتى الأربعاء القادم، ستتأثر أجزاء من سلطنة عمان والجمهورية اليمنية بالحالة المدارية وفقاً للتالي: غداً (الاثنين) ستُصنّف بأنها إعصار مداري من الدرجة الثالثة بسرعة رياح بين 178 - 208 كيلومترات/ساعة عند الساعة 5:30 فجراً، ثم إعصار مداري من الدرجة الثانية وسرعة الرياح 154 - 177 كيلومتراً في الساعة حتى الساعة 5:30 عصراً.
وبعد غد (الثلاثاء)، ستُصنّف الحالة المدارية عند الساعة 5:30 فجراً كإعصار مداري من الدرجة الأولى بسرعة رياح بين 119 - 153 كيلومتراً/ساعة، ثم كعاصفة مدارية بسرعة رياح 62 - 118 كيلومتراً/ساعة عند الساعة 5:30 عصراً، أما في يوم الأربعاء القادم، فستُصنّف الحالة عند الساعة 5:30 فجراً كـ((عاصفة مدارية)) وسرعة الرياح بين 62- 118 كيلومتراً/ساعة، ثم كـ((منخفض مداري عميق)) بسرعة رياح بين 50 - 61 كيلومتراً/ساعة.
وأكد المركز الوطني السعودي للأرصاد أن الحالة المدارية ((تيج)) في بحر العرب لن يكون لها تأثير مباشر على أجواء السعودية، فيما ستتمثل التأثيرات غير المباشرة بهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى غزيرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار من الثلاثاء إلى الخميس 24 - 26 أكتوبر 2023 على صحراء الربع الخالي، وأجزاء من منطقة نجران على محافظتي الخرخير وشرورة.

عكاظ

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