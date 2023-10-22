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منتج في كل منزل يساعد على الهضم بقوة

10/22/2023 10:12:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت أخصائية التغذية ميج ماكدونلز، أن صودا الخبز (البيكنج صودا) تلعب دورًا مهمًا جدًا في تحسين صحة الجهاز الهضمي.


وقالت أخصائية التغذية، أن البيكنج صودا يمكن أن تكشف مستويات حمض المعدة، الذي يؤدي نقصه إلى الحموضة والغازات والإمساك والانتفاخ.

وقامت أخصائية التغذية بإجراء اختبار بسيط لمعرفة مستوى حموضة المعدة، بحيث يعتمد على إضافة ربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز إلى نصف كوب من الماء، مؤكدة: "يجب تناول ذلك كأول شيء في الصباح، أي على معدة فارغة، وإلا لن تتحقق النتائج المطلوبة".


وأوصت بالجلوس قليلاً بعد تناول هذا المزيج لملاحظة الوقت الذي سيبدأ كل شخص فيه بالتجشؤ، وفي حال لم يحدث التجشؤ لمدة دقيقتين، فهذا يعني أن مستوى الحمض في المعدة قليل، فلا بد أن تتحد صودا الخبز مع حمض المعدة عند ابتلاعها مكونة غازات تسبب تجشؤ.


ويعد حمض المعدة جزءًا مهمًا في الجهاز الهضمي، بينما تقل مستوياته عند تناول كمية كبيرة من أدوية الحموضة أو التعرض لضغط عصبي كبير.


يساعد حمض المعدة على تكسير الطعام، وفي حال انخفاض مستوياته، يجد الشخص صعوبة في الهضم، وبالتالي يحدث ألم البطن والغازات والانتفاخ والإسهال والإمساك والحموضة وارتجاع المريء.


ومن الممكن علاج قلة معدلات حمض المعدة عن طريق تناول الفيتامينات (مثل الحديد والكالسيوم) حال نقصهما في الجسم أو تناول مكملات حمض الهيدروكلوريد.

الكونسلتو

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