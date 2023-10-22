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إصابة مؤلمة تبعد هداف الدوري الألماني

10/22/2023 10:12:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نادي شتو تجارت الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، غياب هداف الدوري سيرهو جيراسي لعدة أسابيع.
وتعرض جيراسي لإصابة عضلية خفيفة خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على يونيون برلين 3-0 أمس السبت.
وقال سيباستيان هونيس مدرب الفريق: "غياب سيرهو أمر مؤلم بالنسبة له ولنا كفريق. الكل شاهد الحالة الجيدة التي كان عليها مؤخرا (سجل 14 هدفا بالدوري). يجب علينا أن نعوض غيابه قدر الإمكان، وهذا ما سنفعله".
وحقق شتوتجارت 7 انتصارات في 8 مباريات ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني، بفارق نقطة خلف باير ليفركوزن المتصدر.

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