إلغاء رالي الأردن الصحراوي العالمي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قررت اللجنة المنظمة لرالي الأردن الصحراوي العالمي (الباها)، إلغاء السباق الذي كان مقررا إقامته في الفترة 23 إلى 25 الشهر المقبل.
وأعلنت الأردنية لرياضة السيارات اليوم الأحد، قرارها بالإلغاء السباق، علما أنها أعلنت أيضا قبل أيام عن إلغاء تسلق مرتفع البانوراما، الذي كان مقررا إقامته يوم الجمعة المقبل.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN22102023000208011052ID1107283217
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.