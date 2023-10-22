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تسمية أول ضحايا تشيلسي في عهد بوكيتينو

10/22/2023 10:12:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي مساء الأحد، عن أول ضحايا المدير الفني لفريق تشيلسي، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.


وذكرت صحيفة "ميرور" أن الضحية الأولى لبوكيتينو، المقرر أن يرحل في يناير/كانون الثاني المقبل، هو الإنجليزي تريفوه شالوباه، لأنه لم يعد ضمن خطط بوكيتينو في تشيلسي.
وكان خريج أكاديمية تشيلسي قد رفض الانتقال إلى نوتنجهام فورست في الرمق الأخير للانتقالات الصيفية، على أمل أن تتم إعارته إلى بايرن ميونخ.
ويغيب تشالوباه حاليا عن الملاعب بسبب الإصابة، ولم يظهر بعد تحت قيادة بوكيتينو.
ويشير التقرير إلى أنه بعد تسليم المدرب الأرجنتيني "السيطرة الكاملة على مسار الانتقالات"، سيكون شالوباه متاحا في السوق الشتوية.
ويتوقع الجانبان أن يغادر شالوباه، بينما يعتقد أن بايرن ميونخ يستعد لإحياء اهتمامه بلاعب الوسط الإنجليزي.
وينظر إلى بيع شالوباه على أنه مفيد لتشيلسي، فيما يتعلق بتجنب عقوبات اللعب المالي النظيف.

ملاعب

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