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كتائب القسام تنصب كميناً محكماً يوقع قوة صهيونية مدرعة

10/22/2023 10:12:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام أنها نصبت كمينًا محكمًا شرق خانيونس استهدف قوة صهيونية مدرعة بعد أن تجاوزت السياج الفاصل لمسافة قليلة. وقد أسفر الهجوم عن تدمير جرافتين ودبابة، مما أجبر القوة المعادية على الانسحاب.

وقالت الكتائب عبر قناتها الخاصة على تيليجرام :" مجاهدو القسام يوقعون قوةً صهيونيةً مدرعة في كمينٍ محكم شرق خانيونس بعد عبورها السياج الزائل لعدة أمتار، حيث التحم المجاهدون مع القوة المتسللة فدمروا جرافتين ودبابة وأجبروا القوة على الانسحاب وعادوا إلى قواعدهم بسلام " .

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