كتائب القسام تنصب كميناً محكماً يوقع قوة صهيونية مدرعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت كتائب القسام أنها نصبت كمينًا محكمًا شرق خانيونس استهدف قوة صهيونية مدرعة بعد أن تجاوزت السياج الفاصل لمسافة قليلة. وقد أسفر الهجوم عن تدمير جرافتين ودبابة، مما أجبر القوة المعادية على الانسحاب.
وقالت الكتائب عبر قناتها الخاصة على تيليجرام :" مجاهدو القسام يوقعون قوةً صهيونيةً مدرعة في كمينٍ محكم شرق خانيونس بعد عبورها السياج الزائل لعدة أمتار، حيث التحم المجاهدون مع القوة المتسللة فدمروا جرافتين ودبابة وأجبروا القوة على الانسحاب وعادوا إلى قواعدهم بسلام " .
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