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جمعية الفنادق تقدم تبرعا للاهل في غزة

10/22/2023 10:12:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم لتقديم الدعم للأشقاء في غزة، سلمت جمعية الفنادق الأردنية الهيئة الخيرية الهاشمية مبلغ خمسين ألف دينار لشراء مستلزمات إنسانية يحتاجها الأهل في قطاع غزة.


وسلم المبلغ سعادة العين المهندس عبدالحكيم محمود الهندي رئيس جمعية الفنادق الأردنية والسادة أعضاء مجلس الإدارة، مطالبين الفنادق والمنشآت السياحية وكافة المؤسسات والشركات الأردنية في القطاع السياحي تقديم مساهمتها والوقوف مع الأشقاء الغزيين.


وبين الهندي أن بعض الفنادق بدأت بالمساهمة وتقديم دعماً نقدياً مباشرةً للهيئة بهدف المساهمة للحد من الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه الأشقاء الغزيين، مؤكداً إن قدوتنا في ذلك هو معلمنا وسيدنا مولاي جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، داعياً كافة القطاعات أن تقدم الدعم الممكن تنفيذاً لتوجيهات سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم.

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