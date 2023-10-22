تايوانيان يوثقان زفافهما من أمام مكب نفايات

MENAFN - Khaberni) خبرني - التقط ثنائي تايواني صورة غير تقليدية لزفافهما، تظهر العريس مرتدياً بزّته الرسمية والعروس فستانها الأبيض أمام مكب للنفايات، في خطوة تعبّر عن قلق العروس من تلوّث البيئة وأملها في جعل مدعوّيها يحجمون عن إنتاج نفايات غير ضرورية.





وفي "حفلة زفافهما البيئية" المقرر إقامتها في يناير المقبل، طلبت الناشطة في منظمة "غرينبيس" إيريس هسوه وخطيبها من ضيوفهما أن يحضروا معهم حاوياتهم الخاصة لإزالة بقايا الطعام.

وقرّر الثنائي التعبير عن رأيهما من خلال صور لا قولاً لاعتبارهما أنّ ذلك يشكل وسيلة للتواصل أكثر فعالية. فاجتازت إيريس وخطيبها المقيمان في تايبيه مسافة استغرقت ثلاث ساعات لالتقاط صورة في بلدة بولي (وسط)، حيث تستمر كميات النفايات المنقولة إلى المكب المحلي في التراكم على مر السنين.

وقالت الشابة البالغة 33 عاماً لوكالة فرانس برس "إذا لم يرغب أحد الضيوف في إحضار حاوية، سأريه الصورة وأطلب منه إعادة النظر في قراره"، مشيرةً إلى أنّ الصور استرعت اهتمام وسائل الإعلام المحلية.

تايوان هي جزيرة تتمتع بحكم ذاتي ويبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، وتعتمد برنامجاً لإعادة التدوير منذ العام 1987. وتتم معالجة أكثر من 50% من النفايات المنزلية استناداً إلى هذا البرنامج، ما يمثل أحد أعلى المعدلات في العالم.

لكنّ رئيس فريق المرافق الصحية في بولي تشين تشون هونغ لاحظ أن كمية النفايات المرمية زادت بشكل كبير، وارتفعت من نحو 20 طناً في اليوم خلال ثمانينات القرن الفائت إلى نحو 50 طناً يومياً.

ويقول لوكالة فرانس برس إنّ "عدد السكان يتناقص، لكنّ كمية النفايات تتزايد سنوياً".

وكان مكب النفايات في بولي عبارة أساساً عن موقف لشاحنات نقل النفايات، وكان من المفترض أن يُستخدم "موقتاً" كموقع لجمع النفايات، بحسب تشين، لكنه يُعتمد لهذه الغاية منذ ثلاث سنوات.

وقبل عامين، كان المكب مرتفعاً جداً (كعلوّ مبنى مؤلّف من خمس أو ست طبقات) وكانت الرائحة المنبعثة منه أسوأ من الراهنة. ويقول تشين "بات العمل في محيطه لا يُحتمل"، معتبراً أنّ خطوة الثنائي "تنطوي على أهمية كبيرة".

ويضيف إنّ "جيل الشباب مبدع جداً مقارنة بنا، نحن الأكبر سنّاً".

ومنذ أن انتشرت صورهما على نطاق واسع، تقول هسوه إن أصدقاءها والمقرّبين منها وعدوها بأن يعيدوا التفكير في كمية النفايات التي ينتجونها في يومياتهم.

أما بالنسبة إلى يوم الزفاف، فتقول العروس باسمةً "آمل أن أرى الجميع يحملون حاوياتهم".