الجامعة الأمريكية في الشارقة تستضيف المؤتمر الحادي والثلاثين حول نظام التكامل واسع النطاق

(MENAFN
- American University Of Sharjah ) الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 21 أكتوبر 2023 — نظمت الجامعة الأمريكية في الشارقة المؤتمر الحادي والثلاثين حول نظام التكامل واسع النطاق تحت شعار "الابتكار من أجل ذكاء اصطناعي جدير بالثقة" بالتعاون مع جامعة الشارقة وجامعة خليفة، شارك فيه أكثر من 100 خبير وخبيرة من مختلف أنحاء العالم على مدى أربعة أيام. وناقش المؤتمر، الذي اختتمت فعالياته يوم 18 أكتوبر، آخر التطورات في مجال الدوائر المتكاملة المعقدة وتصميمات أشباه الموصلات.
واستقطب المؤتمر أكثر من 50 ورقة بحثية تناولت مجال الإلكترونيات وهندسة الحاسوب والذي يركز على دمج الآلاف، أو حتى الملايين، من الترانزستورات والمكونات الإلكترونية الأخرى في شريحة واحدة من أشباه الموصلات، وتصميم النظام على الرقاقة.
غطى المؤتمر برعاية الاتحاد الدولي (اللجنة الفنية لمعالجة المعلومات العاشرة - مجموعة العمل الخامسة)، وكل من مجلس أتمتة التصميم الإلكتروني وجمعية الدوائر والأنظمة الدولية من معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات و"رود وشوارتز" (راعي برونزي)، وشركة "كادينس" (راعي فضي)، مناقشات حول بنيات التصميم، والدوائر، وأتمتة التصميم، والاختبار والأمن، وأنظمة الإشارات الرقمية والتناظرية والمختلطة.
قال الدكتور فادي أحمد العلول، عميد كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية ورئيس المؤتمر: "يمثل المؤتمر الحادي والثلاثون حول نظام التكامل واسع النطاق حدثًا مهمًا في مجال تصميم أشباه الموصلات بغرض تحسين وتأمين استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. لقد استضفنا خبراء من الصناعات والأوساط الأكاديمية، لتشكيل آفاق جديدة في هذا المجال. لا يمثل المؤتمر فرصة جامعة للأبحاث المتطورة فحسب، بل يتماشى أيضًا مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للذكاء الاصطناعي 2031 ومع اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين خدماتها للمجتمع".
ضم المؤتمر بالإضافة إلى الجلسات النقاشية مجموعة من المتحدثين الرئيسيين الذين شاركوا خبراتهم في مجالات تخصصهم. حيث ناقش الدكتور جون كريستوفر كليفتون، رئيس قسم الاكتشافات التكنولوجية في شركة "سوني لحلول أشباه الموصلات" في أوروبا، "مواجهة التحديات: جهاز نتريد الغاليوم لتطبيقات معدات المستخدم". كما تناول البروفيسور ستافروس إيزيكيل، خبير الدوائر المتكاملة الضوئية من جامعة قبرص، الدوائر المتكاملة الضوئية لمشاريع الفضاء، بينما تطرق أنطون كلوتز، مدير الشؤون الأكاديمية في أنظمة تصميم شركة "كادينس" بألمانيا، الأساليب التي استفادت من خلالها جمعية الإمارات للغوص من ثورة الذكاء الاصطناعي.
وقال الدكتور لطفي الباشا، أستاذ الهندسة الكهربائية والرئيس المشارك للمؤتمر: "تتمتع سلسلة مؤتمرات نظام التكامل واسع النطاق بتاريخ فاعل في دفعها للابتكار وتبادل المعرفة، وهذا ينطبق على المؤتمر هذا العام، والذي ضم كوكبة من المتحدثين المرموقين وتضمن جلسات نقاشية ألهمت الحضور وعززت النقاشات والعلاقات التعاونية".
تضمن المؤتمر كلمات رئيسية خلال فترة الغداء، بما في ذلك عرض تقديمي للبروفيسور بكر محمد من جامعة خليفة في الإمارات العربية المتحدة، والبروفيسور فادي قرداحي من جامعة كاليفورنيا في إرفاين في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما تمكن الطلبة الحاضرون في المؤتمر من عرض أبحاثهم من خلال ملصقات عرضوا فيها أعمالهم البحثية في منتدى الدكتوراه ومنتدى الطلبة الذي أقيم في اليوم الثالث من المؤتمر.
وقال أنطون كلوتز، مدير البرامج في شركة "كادينس": "إن شركة "كادينس" شركة رائدة في مجال الإلكترونيات الدقيقة، وهي تدرك أهمية تثقيف الجيل القادم في هذا المجال. يتزايد تعقيد الإلكترونيات الدقيقة بشكل كبير، مما يتطلب قوى عاملة ماهرة للابتكار في مجالات الاتصالات والترفيه والإنتاج والأمن ومراقبة الصحة. ,بما أن جامعات دولة الإمارات المرموقة تجذب المواهب العالمية، فإن هذا المؤتمر يعزز تبادل المعرفة بين الأكاديميين والخبراء في مجال الإلكترونيات الدقيقة، والذي يثري العملية التعليمية والبحثية. ونحن ندعم في شركة "كادينس" هذا المؤتمر والجامعات المحلية".
ومن جانبه قال أفضل سيد، مدير قطاع سوق الإلكترونيات الصناعية والمكونات والأبحاث والجامعات في شركة "رود وشوارتز" في دولة الإمارات : "يسعدنا رعاية المؤتمر الحادي والثلاثين حول نظام التكامل واسع النطاق في الجامعة الأمريكية في الشارقة. إن دعم هذا المؤتمر الدولي المتميز المنعقد هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة لم يمنحنا فرصة تبادل الأفكار والخبرات فحسب، بل عرض أحدث ابتكاراتنا في هذا المجال أيضًا. لقد استمتعنا بالتفاعل مع مجتمع البحث الأكاديمي والصناعي لاستكشاف الحلول المبتكرة للتحديات المعاصرة في التصميم وتحسين التكامل واسع النطاق وتصميم النظام على الرقاقة".
MENAFN22102023006656014440ID1107283149