stc تختتم رعايتها لمعرض "وظيفتي" في نسخته الثانية

(MENAFN
- Morimak) الكويت، 22 أكتوبر 2023:
اختتمت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرقمية الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي في الكويت، رعايتها ومشاركتها في معرض "وظيفتي" الثاني، أضخم التجمعات للفرص الوظيفية على مستوى الكويت، والذي أقيم في أرينا الكويت تحت رعاية معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل علي المانع. تأتي رعاية ومشاركة stc تأكيداً على حرصها المتواصل لدعم الكوادر الوطنية الشابة وسعياً نحو استقطاب أفضل الكفاءات الكويتية للعمل في قطاع الاتصالات.
حيث تتوافق مشاركة stc في المعرض مع مبادرتها التعليمية "upgrade"، وتعكس دور الشركة النشط والمتواصل في دعم المبادرات التعليمية المحلية التي تهدف إلى دعم الطاقات الشبابية الوطنية لبدء مسارات وظيفية وصقل مهاراتهم في سوق العمل ضمن القطاع الخاص وفي مجال قطاع الاتصالات على وجه التحديد.
وشهد حفل الافتتاح حضور وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع، والرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في stc المهندس أحمد الحماد ومدير عام اتصالات الشركات دانه الجاسم ،بالاضافة الى فريق الموارد البشرية و فريق العلاقات العامة من stc والعديد من القياديين وكبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص.
ويعتبر معرض «وظيفتي» أكبر تجمع وظيفي بالبلاد، حيث شهد في نسخته الثانية مشاركة أكثر من 120 جهة خاصة وحكومية تمثل مختلف قطاعات الدولة الحيوية، وشهد تنظيم العديد من ورش العمل وحلقات نقاشية تغطي مختلف الجوانب الوظيفية والإدارية والحياتية التي تهم كل باحث عن عمل أو موظف جديد، يقدمها نخبة من أبرز المدربين والمتحدثين والمختصين
خلال المعرض، شاركت stc في ورشة عمل بعنوان "وظائف المستقبل". وأدار الورشة المهندس نواف المشري، مدير استقطاب المواهب في stc . و قدم المشري رؤى أساسية حول سوق العمل الحالي في الكويت والنظرة المستقبلية للفرص التي تنتظر الأفراد. وقد شهدت الجلسة حضور كبير من الطلاب المتحمسون لبدء رحلتهم المهنية المستقبلية.
و شاركت stc أيضًا في حلقة نقاشية بعنوان " الكفاءات الحاسمة للنجاح في مكان العمل "، والتي شهدت مشاركة كل من المشري، وهيا بورسلي - شريك أعمال استراتيجي أول للموارد البشرية في stc، ومحمد السعيد - شريك أعمال الموارد البشرية في stc . وتطرقت المناقشة إلى الكفاءات الأساسية الحيوية في مكان العمل الديناميكي اليوم، بدءًا من القدرة على التكيف وأهمية التعلم المستمر. ومن خلال التركيز على المهارات التقنية والشخصية، سلط المشاركون الضوء على حاجة الموظفين للتطور الدائم مع المتطلبات المتغيرة لعالم الأعمال.
وكجزء من مشاركتها، حضر أعضاء فريق التوظيف في جناح stc، لتزويد الطلاب والخريجين الجدد بمزيد من المعلومات حول الوظائف المختلفة المتاحة في stc، فضلاً عن استعراض مميزات بيئة العمل الديناميكية في الشركة. كما أجرى فريق التوظيف أيضًا مقابلات وقام بتوجيه المرشحين المهتمين لاستكمال عملية تقديم السيرة الذاتية والحصول على فرصة لبدء رحلتهم المهنية مع stc .
وتعليقاً على المبادرة، قال المهندس أحمد الحماد، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في stc : "نؤمن في stcإيماناً راسخاً بأهمية تمكين جيل المستقبل، من خلال البرامج البناءة والدورات التي توفر منحنى التعلم الأساسي. إن مشاركتنا في النسخة الثانية من "وظيفتي"، الحدث الأكبر من نوعه، تعكس الالتزام الذي نتمسك به تجاه مجتمعنا لتوفير فرص متنوعة للكوادر الشباب الطموحين الذين يرغبون في بدء رحلتهم المهنية مع stc ."
تهدف stc، من خلال رعايتها ومشاركتها، إلى إظهار التزامها القوي بجذب المواهب الكويتية وتوظيفها، بما يتماشى مع أهداف التكويت والنهج الاستراتيجي للشركة لتمكين جيل الشباب في مختلف التخصصات والمستويات الوظيفية. وكجزء من نهجها الاستراتيجي، تقوم stc بإطلاق أو المشاركة في العديد من المبادرات لتحقيق أهدافها الأساسية تحت مظلة upgrade التعليمية.
وأضاف الحماد: "مع اختتام مشاركتنا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لمنظمي الحدث وفريقنا الديناميكي في stc . وبالمضي قدمًا، سنواصل لعب دور فعال في المبادرات و الانشطة التي تدعم المجتمع وتسهم في تمكين جيل الشباب."
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