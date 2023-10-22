"الإمارات للسحوبات" تكشف عن أول فائز بالجائزة الكبرى لسحبها "فاست5" من خارج الإمارات

(MENAFN
- Epress release)
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 20 أكتوبر 2023: كشفت مؤسسة الإمارات للسحوبات اليوم، عن هوية الفائز الثالث بالجائزة الكبرى لسحب "فاست5". وأعلنت المؤسسة أن الفائز هو ماجيش كومار ناتاراجان من الهند، والذي لم يفز بالجائزة الكبرى للسحب فحسب، لكن تمكّن من الفوز بها خلال 5 أسابيع فقط من الإعلان عن آخر فائز وهذا يُعتبر رقمًا قياسيًا لم يتم تحقيقه من قبل. سيحصل ناتاراجان على 25,000 درهم إماراتي كل شهر على مدار الـ 25 عاماً القادمة. ويُعد هذا الفوز دليلاً قوياً على أن سحب "فاست5" هو أسرع طريقة للفوز بالجائزة الكبرى في المنطقة، بما يضمن الأمان المالي للفائزين لسنوات عديدة. وتكمن المفاجأة في أن الفائز هو أول فائز بالجائزة الكبرى من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. والتزاماً من مؤسسة الإمارات للسحوبات بالشفافية الكاملة في تحويل حياة الناس نحو الأفضل، ستكون ملزمه تعاقدياً بصرف الدفعات الشهرية على مدار الـ 25 عاماً وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
من هو ماجيش كومار ناتاراجان؟
ماجيش البالغ من العمر 49 عاماً، هو مدير مشروع متخصص، قضى معظم حياته في مدينة أمبور النابضة بالحياة، بالهند، إلا أن مهمة العمل التي استمرت لأربع سنوات في المملكة العربية السعودية، منذ عام 2019 وحتى وقت قريب من هذا العام، هي التي مهدت أمامه الطريق ليبتسم له القدر.
خلال رحلاته إلى دبي، تعرف على السحوبات الشهيرة في المدينة وقد أثارت فضوله مما دفعه إلى اكتشاف مؤسسة "الإمارات للسحوبات" وسحوباتها المذهلة. وسعياً على خطى أجاي أوجولا، أول فائز بالجائزة الكبرى لسحب "إيزي6" بقيمة 15 مليون درهم إماراتي، بدأ ماجيش المشاركة في السحوبات. كما أثر في قراره التزام مؤسسة الإمارات للسحوبات اتجاه البيئة، من خلال برنامج إعادة تأهيل الشعاب المرجانية، على أمل الفوز بجائزة مماثلة.
وقال ماجيش: "إنني أقدر الجهود التي تبذلها مؤسسة الإمارات للسحوبات من خلال برنامجها المتمثل في إعادة تأهيل الشعاب المرجانية، لذالك شعرت أن المشاركة في السحوبات هي الخيار الصحيح."
بالعودة إلى أمبور، حيث يقيم ماجيش منذ أغسطس 2023، بالاطلاع على تطبيق الإمارات للسحوبات بعناية على أمل ظهور أي علامة على فوزه، لكنه تفاجئ ولم يصدق عينيه عندما اكتشف أنه قام بمطابقة الأرقام الخمسة جميعها، وهو ما جعله الفائز بالجائزة الكبرى لسحب "فاست5". لكنه تأكد فعلاً من فوزه عندما تلقى مكالمة من منظمي السحب وأخبروه عن فوزه.
وأوضح ماجيش: "لقد كانت لحظة لا تصدق، لقد كانت واحد من أسعد لحظات حياتي ومن أكثر الأيام التي لن أنساها أبداً".
وتعليقاً على فوز ماجيش، قال محمد بهروزيان العوضي، المدير الشريك في الإمارات للسحوبات: "إن نجاح فائز آخر في الفوز بالجائزة الكبرى في هذه الفترة القصيرة، يؤكد من جديد على مكانت وسمعت سحب فاست5 المتمثل في كونه السحب الأسرع للفوز بالجائزة الكبرى في المنطقة. رؤيتنا تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد تنظيم السحوبات، فنحن نهدف إلى تغيير حياة الناس في مختلف أنحاء العالم لغدٍ أفضل".
وبعد هذا الفوز أصبحت أولوية ماجيش هي رد الجميل للمجتمع ودعم المحتاجين، كما يخطط للاستثمار في تعليم بناته وتأمين مستقبل أكثر إشراقاً لعائلته. لقد جعل هذا الفوز ماجيش مؤمناً برسالة الإمارات للسحوبات، ويشجع الآخرين على المشاركة في سحوباتها، ليس فقط بسبب فرصها التي تغير الحياة، ولكن أيضاً تقديراً لبرنامج المسؤولية المجتمعية الذي تديره المؤسسة، كما أنه يعتبر نفسه محظوظاً بفوزه ويعتقد أن كل تذكرة يتم شراؤها تقدم مساهمة هادفة وإيجابية للمجتمع.
هذا ويسلط فوز ماجيش الضوء على مدى انتشار مؤسسة "الإمارات للسحوبات" على نطاق عالمي، ويؤكد على الرؤية الراسخة التي تعمل المؤسسة في ضوئها، من أجل تحقيق أحلام المشاركين من خلال تقديم الفرص التي لا حصر لها وتغيير حياتهم "لغدٍ أفضل".
• انتهى-
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