معرض التعليم الدولي 2023 يختتم فعالياته في إكسبو الشارقة مستقطباً أكثر من 25 ألف زائر

(MENAFN
- Misbar Communications) الشارقة، 22 أكتوبر 2023:
اُختتمت مساء أمس السبت في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة 19 من معرض التعليم الدولي 2023 الذي نظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة مستقطباً أكثر من 25 ألف زائر من الطلبة وأولياء أمورهم، الذين اجتمعوا على مدار 4 أيام، لاختيار المئات من أفضل الفرص التعليمية على مستوى العالم التي أتاحها المعرض وبمشاركة أكثر من 100 مؤسسة تعليمية وأكاديمية وأعرق الجامعات المحلية والعالمية.
وشهد الحدث حضور مهم لكبرى المؤسسات التعليمية من أبرزها وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص إلى جانب نخبة من أهم الجامعات المحلية والعالمية من الإمارات وكندا والمملكة المتحدة، ومملكة البحرين وماليزيا والهند وقبرص، وغيرها العديد من الدول، متيحة الفرصة للطلبة لاختيار أحدث التخصصات الجامعية والبرامج التعليمية من ضمنها الطب والهندسة والتمريض، وعلوم الأرض البترولية والطاقة المستدامة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات والعلوم الطبية التطبيقية، كما قدمت الجامعات المشاركة منحاً وخصومات على تخصصات جامعية نوعية إلى جانب العديد من خيارات الدراسة الخارجية.
سمعة رائدة
وأعرب سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة عن سعادته بالنجاح الذي حققه المعرض في دورته الـ 19، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير من الطلبة وأولياء أمورهم والمشاركة الواسعة من قبل أهم الجامعات المحلية والعالمية، يعكس السمعة الرائدة لمعرض التعليم الدولي كأحد أهم الأحداث المتخصصة في قطاع التعليم العالي على مستوى الدولة والمنطقة، مشيراً إلى أهمية المعرض ودوره في إثراء الحالة المعرفية عند الطلبة، وإيجادهِ مسارات التعليم النموذجية للطلبة، خاصة في ظل ما قدمه في دورته هذا العام من تخصصات أكاديمية وعلمية حديثة وفرص تعليمية متميزة للطلبة تتماشى وتوجهات دولة الإمارات نحو صناعة المستقبل بعقول مبتكرة ومؤهلة وفق أفضل الخبرات الأكاديمية العالمية.
منصة لتبادل الخبرات
وأكد عدد من المشاركين أهمية المعرض ودوره في توفير منصة مهمة للترويج لبرامجهم التعليمية والتدريبية أمام شريحة واسعة من الزوار إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أحدث الأساليب والاتجاهات والممارسات التعليمية، بالإضافة إلى دوره في إتاحة الفرصة للجامعات للتواصل مباشرة مع الطلبة وتقديم شرح تفصيلي لهم عن آليات التسجيل والبرامج التعليمية التي تقدمها، مشيدين بجهود مركز إكسبو الشارقة في تنظيم معرض التعليم الدولي الذي مكّن الجامعات من استقطاب عدد جيد من الطلبة مؤكدين عزمهم المشاركة في الدورات القادمة للحدث.
مؤتمرات وورش عمل
وتميز المعرض في نسخته الـ 19 بما قدمه للطلبة من فرصاً نوعية لاختيار برامج التعليم العالي والحصول على المنح الدراسية والتعرف على متطلبات القبول في أهم الجامعات الوطنية والأجنبية، ومن أبرزها جامعة زايد، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة "RV"، وجامعة "بتروناس" للتكنولوجيا، وجامعة "ماكماستر"، جامعة "نوتنجهام"، والجامعة الأميركية في رأس الخيمة، وغيرها.
كما شهد المعرض تنظيم عدداً من المؤتمرات وورش العمل التي قدمها نخبة من المستشارين والمختصين في المجالات الأكاديمية، وناقشت مجموعة من القضايا المتعلقة بمستقبل التعليم وتوجهات الدراسات المستقبلية واحتياجات سوق العمل إلى جانب تقديم عروض تعريفية حول الدراسة والحياة في بعض الدول.
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