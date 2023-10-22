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4741 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

10/22/2023 9:35:12 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 4741.

وقالت الوزارة في وقت سابق اليوم إن من بين الشهداء 1873 طفلا و1023 سيدة و187 مسنا.

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