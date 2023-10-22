4741 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

4741 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة
التاريخ
10/22/2023 9:35:12 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 4741.
وقالت الوزارة في وقت سابق اليوم إن من بين الشهداء 1873 طفلا و1023 سيدة و187 مسنا.
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