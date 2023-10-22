بقيادة النوخذة عيسى سلطان المرزوقي..داحس 63 بطلاً للقوارب الشراعية 43 قدماً في دبي

أحرز القارب "داحس 63" لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس المكتب الوطني للإعلام ، وبقيادة النوخذة عيسى سلطان المرزوقي، لقب سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً.

وفاز القارب "الشقي 96" لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وبقيادة النوخذة خلف بطي مصبح بالمركز الثاني، وحل القارب "سهم 170" لمالكه عبد الله إبراهيم الحمادي، بقيادة النوخذة أحمد يوسف الحمادي، في المركز الثالث.

وأقيم السباق بالجولة الأولى من بطولة دبي للموسم الرياضي البحري 2023-2024، ونظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بمشاركة 80 قارباً، وكانت نقطة البداية في عمق الخليج العربي، وانطلق السباق في مسار انسيابي وسط سرعات رياح مناسبة، نحو خط النهاية قبالة برج العرب، لمسافة زادت عن 14 ميلاً بحرياً.

وقام محمد عبد الله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يرافقه محمد سيف المري مدير إدارة الشئون الرياضية مشرف السباق، بتسليم الكؤوس والجوائز إلى أصحاب المراكز الأولى.

وأشاد الفلاحي بالمشاركة الكبيرة في أولى جولات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، وجهود فريق العمل التنظيمي، والتعاون الكبير والمستمر من القيادة العامة لشرطة دبي، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع) والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، ومؤسسة دبي للإعلام ممثلة في قناة دبي الرياضية (الشريك الإعلامي) ومراسي بي آند أو.

وأهدى النوخذة مروان عبد الله المرزوقي الفوز لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، على دعمه المتواصل، ورعايته للفريق، مؤكداً السعي دائماً إلى منصات التتويج.

وقال إن الفريق، الذي يضم مجموعة من القوارب، اتخذ الاستراتيجية المناسبة والناجحة، لتحقيق الفوز، وأشار إلى أنها بداية جيدة لموسم ناجح.

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