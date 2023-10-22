عمان.. الاثنين والثلاثاء إجازة للقطاعين العام والخاص في محافظة ظفار وولاية الجازر بسبب الأنواء المناخية

أعلنت سلطنة عمان أن يومي الإثنين والثلاثاء إجازة للقطاعين العام والخاص في محافظة ظفار وولاية الجازر في محافظة الوسطى، بسبب الأنواء المناخية.



وقال التلفزيون العماني عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نظرًا للأنواء المناخية الاستثنائية التي تشهدها سلطنة عُمان، فقد تقرر أن يكون غدًا الاثنين وبعد غد الثلاثاء الموافق لهما الـ 23 والـ 24 من أكتوبر الجاري إجازةً رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص في محافظة ظفار، وولاية الجازر بمحافظة الوسطى".



وقالت الأرصاد العمانية: إن السحب المصاحبة للحالة المدارية تيج تتدفق على محافظتي الوسطى وظفار مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة على بعض الولايات

الساحلية لمحافظة ظفار، وتشكل السحب على جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة رعدية مصحوبة برياح نشطة أحيانا على المناطق الجبلية لمحافظتي الظاهرة وشمال الباطنة.

وعقدت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة العمانية بالقيادة العامة للشرطة: اليوم، اجتماعًا برئاسة معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة؛ لبحث جهود الاستعداد للتعامل مع الحالة المدارية "تيج".

واستمعت اللجنة لإيجاز من المختصين من هيئة الطيران المدني (المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة) بشأن تطورات القراءات العددية المتعلقة بالحالة المدارية وتأثيراتها المحتملة.

واستعرضت اللجنة الإجراءات الاستباقية التي قامت بها مختلف القطاعات وأثنت على جاهزيتها، مؤكدة على استدامة الخدمات العامة وتهيئة مراكز الإيواء وضمان توفير المواد التموينية والطبية.

واتخذت اللجنة عددًا من القرارات؛ منها إجلاء سكان جزر الحلانيات، والمناطق الساحلية في ولايات صلالة ورخيوت وضلكوت،

واتخاذ كافة الإجراءات لدعم وإسناد عمليات الاستجابة ودعمها بالموارد والقدرات الضرورية في الأماكن المتوقع تأثرها بالحالة المدارية بمحافظتي ظفار والوسطى.

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