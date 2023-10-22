الهلال الأحمر: 26 ألف طرد غذائي تم تجهيزها خلال يومين في أبوظبي ضمن تراحم من أجل غزة

قال الهلال الأحمر الإماراتي إن حصيلة التبرعات في أبوظبي خلال يومي 15 و22 أكتوبر الجاري، ارتفعت إلى اكثر من 26 ألف طرد غذائي، وذلك بعد انتهاء الهيئة، قبل قليل من تجهيز 13 ألف طرد غذائي، ضمن فعاليات حملة "تراحم من أجل غزة " لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة، موجهة الشكر إلى جميع المتطوعين والمتبرعين على مساهمتهم السخية.

وأشارت الهيئة إلى أن الإجراءات المرتبطة بفتح معبر رفح أبوابه، مؤخراً، سيكون لها دور مهم وكبير في إيصال شحنات المساعدات إلى مستحقيها في قطاع غزة، مؤكدة في الوقت نفسه بأن فعاليات الحملة متواصلة ويمكن للراغبين في المشاركة في التبرع عبر القنوات الرسمية التي أعلنت عنها الهيئة أو التطوع بالحضور إلى مواقع تجهيز الطرود الغذائية والمساهمة بفعالية في إنجاح جهود الهيئة.

وشهد مركز أبوظبي الوطني للمعارض في العاصمة أبوظبي، منذ ساعات الصباح الباكر اليوم الأحد، توافد أكثر من 3500 متطوع ومتطوعة من مختلف فئات المجتمع، للمشاركة بفعالية في الحملة التي أطلقت بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع، للتضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة والعمل على التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً وخاصة الأطفال الذين يشكلون ما يقرب من نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل) من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة.

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