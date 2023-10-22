غداً .. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وفرصة لسقوط أمطار في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي، يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية /10 – 20 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:01 والثاني عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 02:54 والثاني عند الساعة 00:00، لافتا إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:40 والثاني عند الساعة05:51 والجزر الأول عند الساعة 10:48 والثاني عند الساعة 22:32.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 37 25 85 35

دبي 36 26 75 30

الشارقة 36 24 80 25

عجمان 35 26 85 35

أم القيوين 35 23 75 30

رأس الخيمة 36 26 80 30

الفجيرة 32 27 75 45

العـين 37 26 50 25

ليوا 38 24 90 20

الرويس 35 24 90 35

السلع 34 25 90 35

دلـمـا 34 28 85 40

طنب الكبرى 35 27 80 45

طنب الصغرى 35 27 80 45

أبو موسى 35 27 80 45





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