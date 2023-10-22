جمارك دبي ترسخ ريادتها بتعزيز التعاون مع الهيئات الجمركية والدبلوماسية

تعمل جمارك دبي على الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق مع هذه الإدارات من خلال استقبال وفودها الزائرة واطلاعها على الإنجازات والابتكارات التي تم اطلاقها لإحداث نقلة نوعية في مستوى العمل الجمركي محلياً واقليمياً ودولياً، وذلك انطلاقاً من حرص الدائرة على تعزيز ريادتها الإقليمية والعالمية في تطوير العمل الجمركي عبر توثيق العلاقات مع الإدارات الجمركية حول العالم.

وشهد العام الحالي سلسلة من الزيارات لوفود رفيعة المستوى استقبلتها جمارك دبي من عدة إدارات جمركية في الدول الشقيقة والصديقة، حيث ساهمت هذه الزيارات في التعريف بإنجازات الدائرة ومشاركتها الفاعلة في ترسيخ مكانة دبي كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية.

وشملت الوفود الزائرة التي استقبلتها الدائرة وفداً من الإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية، استقبلهُ سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، حيث ترأس الوفد العُماني المقدم خليفة بن طالب المسقري مدير جمارك ظفار، وتم اطلاعهم على أبرز الإنجازات التي حققتها الدائرة لتطوير العمل الجمركين وقام الوفد بزيارات ميدانية لعدة مراكز جمركية شملت مركز جمارك مرفأ ديرة والخور للاطلاع ومركز جمارك جبل علي وتيكوم، حيث اطلع على نظام الفحص المتطور عبر المسح بالأشعة السينية (X-Ray)، والذي يختصر الجهاز وقت التفتيش من نحو 6 ساعات يدوياً إلى 5 دقائق فقط، كما زار الوفد مطار دبي الدولي واطلع على جهود إدارة عمليات المسافرين وذهب بعدها إلى مركز جمارك قرية الشحن التابع لإدارة مراكز الشحن الجوي للاطلاع على إجراءات الشحن والخدمات الجمركية المقدمة للتجارة المنقولة جواً، كما زار الوفد المقر الجديد لإدارة الدعم الفني في منطقة ورسان، واطلع على جهودها

في تطوير المعدات والتجهيزات.

وبمواكبة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية تركية الصديقة، استقبل سعادة المدير العام لجمارك دبي ضمن مبادرة ارتباط مع الهيئات الدبلوماسية ومجالس الاعمال وفداً اقتصادياً ودبلوماسياً تركياً برئاسة سعادة أنور شيلان القنصل العام لجمهورية تركية، حيث تم البحث في تعزيز نمو تجارة دبي الخارجية مع تركية، حيث تدعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين التبادل التجاري المشترك، كما تفتح المجال لزيادة الاستثمارات في كلا البلدين إذ يبلغ عدد الشركات التركية العاملة في الإمارات حالياً 620 شركة.

كما استقبل سعادة المدير عام جمارك دبي وفداً رفيع المستوى من مكتب الجمارك الرئيسي في هامبورج برئاسة مايكل شريدر، مدير مكتب الجمارك الرئيسي في هامبورغ، حيث بحث الجانبين سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما ينعكس هذا التعاون الجمركي البناء إيجاباً على أنظمة وبرامج العمل لدى الطرفين، وتعزيز المبادلات التجارية بين كل دبي وألمانيا.

وتم خلال الزيارة عرض النجاح الذي حققته الدائرة في مجال تخليص السلع والبضائع وتقييم المخاطر، حيث يدعم نظام محرك المخاطر الذي طورته جمارك دبي الموافقة والتخليص التلقائي لـنحو 97 % من إجمالي المعاملات دون تدخل بشري في أقل من دقيقتين، كما تم شرح مبادرة منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود وفوائد الانضمام للمنصة، وقدمت الدائرة عرض توضيحي لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد للعملاء الأعضاء ومعايير تقييم واعتماد المشغلين الاقتصاديين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز