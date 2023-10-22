75 % مبيعات شقق برج «دنيا» السكني في «داون تاون» دبي

أنجزت شركة "الإمارات العقارية"، الشركة المتخصصة في التطوير العقاري بيع نسبة 75%من برج "دنيا "السكني الذي يقع في منطقة قلب داون تاون دبي على مسافة قريبة من منطقة برج خليفة ومول دبي، حيث تم طرح البرج السكني للبيع بنظام التملك الحر، ويعد من المشاريع المميزة لشركة "الإمارات العقارية"، إضافة الى موقعه الاستراتيجي في قلب دبي النابض بالحياة، ويتوسط البرج فندقي العنوان داون تاون وفندق موفنبيك.

وتعكف الشركة دراسة عدد من المشاريع العقارية المميزة في كل من دبي وعجمان بهدف رفد السوق بمشاريع عقارية نوعية، تنال رضاء المستثمرين.

17 طابقاً

وقالت حنان جنحو، المدير التنفيذي لشركة "الإمارات العقارية"، بانه تم طرح برج "دنيا" السكني للبيع بنظام التملك خلال الربع الأول من العام الحالي، في دبي داون تاون قرب مول دبي، والذي يتكون من 17 طابقاً وعدد 170 شقة سكنية وعدد من المحلات التجارية.

وأكدت أن شركة "الإمارات العقارية" تعمل جاهدة لتطوير أعمالها وعمل محفظة عقارية بتنفيذ سلسلة من مشاريع الأبراج السكنية الجديدة في كل من دبي وأبوظبي وعجمان وطرح مشاريع متنوعة لجميع المستثمرين.

وأشارت إلى أن برج "دنيا" السكني وفرت به جميع الخدمات لتحقيق الراحة للسكان، حيث خصص الطابق الأرضي للمحلات التجارية الخدمية، كما يوجد به طابق كامل للخدمات وتشمل كلاً من حوض سباحة، وصالة رياضية، ومنطقة خاصة للعب الأطفال، ومصلى للرجال وآخر للنساء.

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