«أوبن تكست» أكبر شركة كندية مطورة للبرمجيات: دبي تضع للعالم معايير جديدة للمدن الذكية

أكد هاري آدامز، نائب الرئيس لشؤون المبيعات، لدى شركة «أوبن تكست»، والتي تُعد أكبر مطور للبرمجيات في كندا، دبي تضع للعالم معايير جديدة لشكل الحياة المستقبلية في المدن الذكية.

وذكر آدامز أنه وباقي كبار المسؤولين في شركته لم يروا مدينة أخرى على مستوى العالم لديها هذا القدر من الطموح الهائل، الرغبة بالنجاح وبتحقيق التقدم على كافة الأصعدة، كما هو لدى دبي.

وأدلى آدامز بتصريحات صحفية على هامش مشاركة «أوبن تكست» في فعاليات «جيتيكس جلوبال» 2023، وقال: «سافرت أنا وكبار مسؤولي الشركة إلى مُدُن عالمية عديدة للمشاركة في معارض ومؤتمرات عالمية. ونقر أننا لم نر في العالم مدينة أخرى لديها هذا الطموح في تقديم أفضل مستويات ممكنة من الخدمة لموطنيها، مقيميها، وزوارها، كما تفعل دبي.

ولم نر أيضاً مدينة لديها هذا المستوى من الإصرار والرغبة بتحقيق التقدم على كافة الأصعدة وفي كافة المجالات، كما هو لدى دبي. الأمر فعلاً مذهل. إن دبي تضع للعالم فعليا معايير جديدة لشكل الحياة المستقبلية في المدن الذكية، وهو ما يتضح من واقع مبادرات ومشروعات جديدة ثورية عرضتها ومختلف الدوائر التابعة لحكومة دبي خلال مشاركتها في «جيتيكس جلوبال» 2023.

فعلى سبيل المثال، عرضت هيئة الطرق والمواصلات بوابة ذكية تتيح دفع تعرفة المواصلات العامة باستخدام بصمة الوجه».

وأضاف آدامز: «شهدت فعاليات «جيتيكس جلوبال» 2023 إطلاق «أوبن تكست» لتقنية جديدة في الذكاء الاصطناعي تتيح للبشر التحاور مع التطبيقات الذكية والنظم. وأعتقد أن هذه التقنية تعد بمثابة الإرهاصة للمستوى المقبل من الذكاء الاصطناعي، والذي سيشهد قيام التطبيقات والنظم باتخاذ القرارات وإصدار الموافقات بالنيابة عن البشر».

وتحدث آدامز عن الجانب الأخلاقي من الذكاء الاصطناعي، فقال: «يتعين عندما يبدأ مجتمع في استخدام الذكاء الاصطناعي، أن يضع أولا اطاراً أخلاقياً يحكمه ويُلزم مستخدميه بتوظيفه في الإطار الصحيح. وهذا هو تحديداً ما فعلته «أوبن تكست» عندما طورت الذكاء الاصطناعي في كندا، فقد أسست «أوبن تكست» مدونة للقواعد السلوكية الخاصة بالذكاء الاصطناعي والحاكمة له، وأبرمنا اتفاقية بشأنها مع الحكومة الكندية. وتتضمن هذه المدونة التزامات بحماية خصوصية وبيانات المتعاملين مع الذكاء الاصطناعي، ووجوب أن تتسم القرارات التب تتخذها الأجهزة، التطبيقات والنظم التقنية اعتماداً على الذكاء الاصطناعي بالشفافية، بمعنى أن تكون مفهومة وأن تكون تأثيراتها وتداعياتها واضحة للبشر ذوي الصلة».

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