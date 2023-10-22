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بعد ثنائية محمد صلاح في مرمى إيفرتون..تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

10/22/2023 9:34:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نجح النجم المصري محمد صلاح، في الارتقاء بترتيبه في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عقب ثنائيته في مرمى إيفرتون أمس السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي، ليقترب أكثر من صدارة الهدافين.

وسجل صلاح هدفي فوز ليفربول في الدقيقتين 75 (من ركلة جزاء) و"90+3".

ووصل النجم المصري لهدفه السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليرتقي لمركز الوصافة في قائمة هدافي المسابقة، خلف مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند متصدر القائمة برصيد تسعة أهداف.

وفي ما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز:

1 إيرلينغ هالاند- مانشستر سيتي- 9 أهداف.

2 محمد صلاح- ليفربول- 7 أهداف.

=3 سون هيونغ مين- توتنهام- 6 أهداف.

=3 ألكسندر إيزاك- نيوكاسل يونايتد- 6 أهداف.

=4 غارود بوين- وست هام- 5 أهداف.

=4 هوانغ هي تشان- ولفرهامبتون- 5 أهداف.

=4 براين مبيمو - برينتفورد - 5 أهداف

=4 كالوم ويلسون - نيوكاسل - 5 أهداف

يذكر أن صلاح حقق لقب هداف الدوري الإنجليزي ثلاث مرات منذ انضمامه إلى ليفربول، الأول كان بدون منازع والثاني مناصفة مع زميله السابق في "الريدز" ساديو ماني ومهاجم أرسنال السابق بيير أوباميانغ، ثم الثالث مناصفة مع سون هيونغ مين لاعب توتنهام، وفي الموسم الماضي حصل هالاند على لقب هداف المسابقة برصيد 36 هدفا.

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