تريند مايكرو تدعم المؤسسات بحلول حماية أصولها الرقمية وتأمين أمنها السيبراني

استعرضت تريند مايكرو، الشركة العالمية في مجال الأمن السيبراني، خلال فعاليات معرض جيتكس غلوبال 2023، أحدث الحلول والابتكارات في قطاع الأمن السيبراني، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تمكين جميع المؤسسات، عبر مختلف القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من حماية أصولها الرقمية، وتأمين مجالها السيبراني.

وقال أسعد عُرابي المدير العام لتريند مايكرو في منطقة الخليج العربي والأسواق الناشئة: «تلتزم تريند مايكرو بابتكار الحلول الأمنية ومنصات الوقاية من التهديدات الرائدة لحماية البنى التحتية الرقمية، عبر مختلف البيئات السحابية والخوادم والشبكات والأجهزة الطرفية، بما يُعزز إمكانات الكشف عن التهديدات والاستجابة لها. ولقد قمنا بتطوير حزمة من الحلول الأمنية المختلفة، القابلة للتكيف مع التطورات المستقبلية، بما في ذلك الحلول المستندة إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والحلول التي تدعم نموذج العمل عن بُعد، مثل Trend Micro Cloud One، المعتمد على نهج الثقة الصفرية لتعزيز مستوى الأمن السحابي، كما نحرص أيضاً على تطوير الحلول المرتبطة بإنترنت الأشياء، وذلك لضمان مستقبل أكثر أماناً، في ظل تطور المشهد السيبراني المعقد».



وقد استعرضت تريند مايكرو، خلال فعاليات الحدث، مجموعة واسعة من حلولها الرائدة، بما فيها حل «Trend Micro Workforce One»، الذي يساعد على مكافحة فيروسات الفدية والتصيد الاحتيالي وعمليات اختراق البيانات. بالإضافة إلى «Trend Micro Network One»، الحل الفعّال لتعزيز أمان الشبكات، والذي يعمل بنموذج أمان الثقة الصفرية. بالإضافة إلى ابتكار «Trend Vision One Companion»، وهو حل أمني يعمل كمساعد شخصي ذكي، مدعوم بالذكاء الاصطناعي. تجسد هذه الحلول النهج المتطور الذي تعتمده تريند مايكرو، لتمزج بين أحدث التقنيات التكنولوجية، وإمكانات الأمن الرقمي، بهدف ضمان تحقيق بيئة رقمية آمنة.

ومن الجدير بالذكر، أن 70 % من الشركات الكبرى حول العالم، تخطط لزيادة الإنفاق على الأمن السيبراني بالفترة المقبلة، مع ارتفاع وتيرة الهجمات. إذ من المتوقع أن ينمو سوق التأمين الإلكتروني العالمي إلى 20.4 مليار دولار، بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 21.2 %، وذلك وفقاً لاستطلاع للرأي أجرته ماكنزي للأبحاث مؤخراً، في حين كشفت دراسة أخرى أن الإنفاق العالمي على المنتجات والخدمات الأمنية، قد يبلغ بحلول العام القادم 174.7 مليار دولار، حيث أصبحت الشركات أكثر وعياً بأهمية الأمن السيبراني، وبات الاستثمار في الأمن ضرورة حتمية لديهم لاستمرار أعمالهم.

وفي ظل الارتفاع الملحوظ للتهديدات السيبرانية، التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تُمضي شركة «تريند مايكرو» قدماً بإجراءات استباقية لحماية المؤسسات المحلية، حيث كشف تقرير الشركة عن النصف الأول لعام 2023، عن رصد الشركة وحجبها لأكثر من 475 مليون تهديد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في النصف الأول فقط من العام الجاري، ما يعكس الحاجة إلى امتلاك بنية تحتية قوية للأمن السيبراني.

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