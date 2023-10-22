يُفلت من دفع فواتير 20 مطعماً بحيلة ماكرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
استطاع لص الإفلات من دفع فواتير 20 مطعماً بواسطة حيلة ماكرة.
وتمكَّن إيداس جي، البالغ من العمر 50 عاماً، من تنفيذ حيلته 20 مرة في مطاعم مختلفة مدعياً إصابته بنوبات قلبية، وذلك قبل أن تنجح الشرطة الإسبانية في القبض عليه، حسبما أفاد موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية.
وكشفت الصحيفة أن المتهم الليتواني الجنسية، الذي يعيش في أليكانتي، كان يمسك بصدره ويسقط على الأرض كما لو كان يعاني نوبة قلبية، مشيرةً إلى أنه قدَّم أداءً تمثيلياً رائعاً.
وأضافت أن إيداس تنكر بهيئة سائح روسي وخلط عدة لغات معاً، لافتةً إلى أنه كان يطلب عناصر متعددة في القائمة قبل أن يرفض الدفع.
وكان المحتال، الذي يرتدي ملابس أنيقة دائماً، يطلب طبقاً رئيساً لذيذاً من المقبلات أو جراد البحر، ثم يتناول بعض المشروبات.
لكنَّ حظ إيداس العثر أوقعه في شر أعماله المرة العشرين، إذ لفتت انتباه الشرطة، عندما لاحظ مدير أحد المطاعم محاولته الفرار.
وأوضح مدير المطعم، ويدعى مويسيس دومينيك، أن اللص عندما حاول القفز، سقطاً أرضاً.
وقال: «لقد كان الأمر مسرحياً للغاية، فقد تظاهر بالإغماء وسقط على الأرض».
وطلب الجاني اثنين من المشروبات والمأكولات البحرية، ليتلقى بعدها فاتورة بقيمة 34.85 يورو.
وطلب عقب ذلك الحصول على رعاية طبية مدعياً إصابته بمشكلات في القلب، وبالفعل أُدخل إلى المستشفى.
وبعد سلسلة طويلة من الجرائم، سُجن المحتال 42 يوماً، إلا أن جرائمه صُنِّفت بأنها بسيطة، إذ كانت كل فاتورة تتراوح بين 13 و60 جنيهاً إسترلينياً فقط.
MENAFN22102023000110011019ID1107283088
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.