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يُفلت من دفع فواتير 20 مطعماً بحيلة ماكرة

10/22/2023 9:34:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استطاع لص الإفلات من دفع فواتير 20 مطعماً بواسطة حيلة ماكرة.

وتمكَّن إيداس جي، البالغ من العمر 50 عاماً، من تنفيذ حيلته 20 مرة في مطاعم مختلفة مدعياً إصابته بنوبات قلبية، وذلك قبل أن تنجح الشرطة الإسبانية في القبض عليه، حسبما أفاد موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وكشفت الصحيفة أن المتهم الليتواني الجنسية، الذي يعيش في أليكانتي، كان يمسك بصدره ويسقط على الأرض كما لو كان يعاني نوبة قلبية، مشيرةً إلى أنه قدَّم أداءً تمثيلياً رائعاً.

وأضافت أن إيداس تنكر بهيئة سائح روسي وخلط عدة لغات معاً، لافتةً إلى أنه كان يطلب عناصر متعددة في القائمة قبل أن يرفض الدفع.

وكان المحتال، الذي يرتدي ملابس أنيقة دائماً، يطلب طبقاً رئيساً لذيذاً من المقبلات أو جراد البحر، ثم يتناول بعض المشروبات.

لكنَّ حظ إيداس العثر أوقعه في شر أعماله المرة العشرين، إذ لفتت انتباه الشرطة، عندما لاحظ مدير أحد المطاعم محاولته الفرار.

وأوضح مدير المطعم، ويدعى مويسيس دومينيك، أن اللص عندما حاول القفز، سقطاً أرضاً.

وقال: «لقد كان الأمر مسرحياً للغاية، فقد تظاهر بالإغماء وسقط على الأرض».

وطلب الجاني اثنين من المشروبات والمأكولات البحرية، ليتلقى بعدها فاتورة بقيمة 34.85 يورو.

وطلب عقب ذلك الحصول على رعاية طبية مدعياً إصابته بمشكلات في القلب، وبالفعل أُدخل إلى المستشفى.

وبعد سلسلة طويلة من الجرائم، سُجن المحتال 42 يوماً، إلا أن جرائمه صُنِّفت بأنها بسيطة، إذ كانت كل فاتورة تتراوح بين 13 و60 جنيهاً إسترلينياً فقط.

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