على طريقة مارادونا في مونديال 86..هدف أسطوري للجزائري أمير سعيود في الدوري السعودي (فيديو)



أحرز الجزائري أمير سعيود، هدفا عالميا على طريقة الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، وذلك خلال لقاء فريقه الرائد ضد الحزم، أمس السبت ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل سعيود هدفين في المباراة التي خسرها فريقه بنتيجة 3-4، وجاء هدفه الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بطريقة مميزة للغاية وعلى طريقة مارادونا، وفقا لروسيا اليوم، حيث راوغ النجم الجزائري لاعبي نادي الحزم ببراعة واحدا تلو الآخر وأسقط عددا منهم على الأرض، وعند دخوله لمنطقة الجزاء سدد الكرة بيسراه لتستقر على يمين الحارس.

وأعاد هذا الهدف إلى الأذهان ما قام به مارادونا، عندما أحرز هدفه الشهير في شباك المنتخب الإنجليزي في مونديال 1986، بعد أن توغل من منتصف الملعب مراوغا كل من قابله من المدافعين.

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