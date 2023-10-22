مكتوم بن محمد: برؤى قيادتنا يستمر نهج الإمارات الثابت على تعزيز الحوار الحضاري مع دول العالم

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنه برؤى قيادتنا يستمر نهج الإمارات الثابت على تعزيز الحوار الحضاري مع دول العالم، جاء ذلك خلال لقاء سموه، لي هسين لونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة في قصر زعبيل بدبي.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": تشهد العلاقات الإماراتية السنغافورية ازدهاراً كبيراً في مجالات العمل الحكومي والمجالات الاقتصادية بين البلدين الذين يمثلان مركزين محوريين للتجارة العالمية، ووجهتين مهمتين على خارطة السياحة العالمية، وتعدّ الإمارات الشريك التجاري الأول لسنغافورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ سنوات عديدة.



وأضاف سموه: التقيت معالي لي هسين لونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة وناقشنا تعزيز الشراكة بين الجانبين في المرحلة المقبلة في مختلف المجالات الحيوية خاصةً مجالات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والتحوّل الرقمي والتصنيع والأبحاث والتطوير والابتكار وغيرها من القطاعات المرتبطة بصناعة المستقبل.

وأكد سموه: برؤى قيادتنا يستمر نهج الإمارات الثابت على تعزيز الحوار الحضاري والاقتصادي المشترك مع دول العالم، وعلاقتنا مع جمهورية سنغافورة تتّجه بخطى ثابتة نحو المستقبل بما يحقق الازدهار والرخاء لشعبي البلدين.

ورحّب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بزيارة معالي رئيس وزراء سنغافورة والوفد المرافق، منوهاً بالازدهار الذي تشهده علاقات التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتجارية والسياحية، ومعرباً سموه عن أمله أن تشهد المرحلة المقبلة تعزيز الشراكة بين الجانبين في مختلف المجالات الحيوية التي تخدم الطموحات التنموية للشعبين الصديقين، ويدعم المصالح المشتركة للبلدين، لاسيما في مجالات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والتحوّل الرقمي والتصنيع والأبحاث والتطوير والابتكار وغيرها من القطاعات المرتبطة بصناعة المستقبل.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تكثيف العمل المشترك على إيجاد المزيد من مسارات التعاون التي يمكن من خلالها تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في شتى المجالات الحيوية، لاسيما على صعيد الاستثمار والتبادل التجاري والسياحي، وبما للجانبين من رصيد كبير من الخبرة كمركزين محوريين للتجارة العالمية، ومقصدين سياحيين رئيسيين على خارطة السياحة العالمية.

كذلك تم استعراض نتائج قمة دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة آسيان في الرياض، وأثر تعزيز الشراكة الإماراتية السنغافورية في دفع مسيرة التعاون الخليجي الآسيوي بصورة عامة، وما يعزز آفاق هذا التعاون من معدلات النمو الاقتصادي القوية لكل من دول مجلس التعاون ودول آسيان، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول المجلس نمواً قوياً بنسبة 7.3% خلال العام 2022، فيما وصل الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات رابطة الآسيان في العام ذاته إلى 3.6 تريليون دولار في العام ذاته.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والمأمول لهذا الحدث العالمي من التوصل إلى حلول تسهم في إحداث تقدم ملموس في ملف التغيرات المناخية حول العالم.

يذكر أنه في عام 2019، جرى توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة بين سنغافورة والإمارات، وهي إطار يهدف إلى تعميق مجالات التعاون القائمة واستكشاف مجالات جديدة تحقق المنفعة والمصالح المشتركة لكلا البلدين مثل التجارة، والصناعة والاستثمار، والتعاون المالي، والتعليم وتطوير الموارد البشرية، فضلاً عن التنمية المستدامة والطاقة.

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