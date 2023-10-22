موانئ دبي العالمية توقع عقد امتياز لتشغيل ميناء دار السلام متعدد الأغراض في تنزانيا لمدة 30 عاماً

وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) اتفاقية امتياز مدتها 30 عامًا مع هيئة الموانئ التنزانية لتشغيل وتحديث ميناء دار السلام متعدد الأغراض، وذلك بهدف ربط تنزانيا والمنطقة بالأسواق العالمية.

وقّع اتفاقية الامتياز اليوم بلاسديوس مكيلي مبوسا، مدير عام هيئة الموانئ التنزانية، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، بحضور فخامة سامية سولو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة.

تم منح (دي بي ورلد) امتياز تشغيل ميناء دار السلام وتحديثه بهدف تحسين عمليات الميناء وتحسين خدمات النقل والخدمات اللوجستية في تنزانيا ومناطقها النائية.

وهذه هي المرحلة الأولى من خطة استثمارية متعددة المراحل، حيث ستستثمر مجموعة موانئ دبي العالمية مبدئياً أكثر من 250 مليون دولار أمريكي لتحديث الميناء، ومن الممكن أن يرتفع حجم الاستثمار إلى مليار دولار أمريكي خلال فترة الامتياز، إلى جانب المشاريع اللوجستية في المناطق النائية.

وسيكون لهذا الاستثمار تأثير إيجابي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في تنزانيا من حيث توليد فرص العمل وزيادة امكانات الوصول إلى المنتجات والخدمات، إضافة إلى مزايا أخرى.

وسيتصل الميناء بالمناطق النائية في أفريقيا جنوب الصحراء من خلال شبكة برية تشمل الطرق السريعة والسكك الحديدية، إضافة إلى ممرات الشحن والموانئ المخصصة، وبالتالي دعم الطلب المتزايد على الحلول اللوجستية من جميع أنحاء القارة وربط الشركات في المنطقة بالأسواق العالمية.

وقد استفاد الميناء بشكل كبير من الاستثمارات التي قامت بها مؤخراً الحكومة التنزانية لتحسين بنيته التحتية. وستعمل مجموعة موانئ دبي العالمية مع هيئة الموانئ التنزانية جنباً إلى جنب مع أصحاب العلاقة الحاليين في الميناء بهدف البناء على هذا التقدم والتمكن من تخليص البضائع بشكل أسرع وتحسين عمليات تخطيط الشحن، مما يعزز دور دار السلام كبوابة بحرية لمعادن الطاقة الخضراء من دول "منطقة حزام النحاس" في جنوب-وسط أفريقيا. كما سيؤدي تحسين الكفاءة إلى جذب مزيد من خطوط الشحن والسفن الأكبر حجماً إلى دار السلام، وبالتالي، تخفيض تكاليف الشحن البحري للمستوردين والمصدّرين التنزانيين.

وستقوم مجموعة (دي بي ورلد) باستثمارات مستقبلية في تحديث الميناء، بما في ذلك الاستثمارات المرتقبة في مستودعات التخزين التي يمكن التحكم بدرجة حرارتها لتعزيز القطاع الزراعي في تنزانيا، فضلاً عن زيادة الاتصال بالخدمات اللوجستية المرتبطة بالسكك الحديدية.

ومن المرتقب أن تشمل الاستثمارات أيضًا التطوير المستقبلي لمنطقة اقتصادية خاصة وقطاع الخدمات اللوجستية الأوسع للميناء، مما سيعزز دور تنزانيا وتأثيرها على مستقبل التجارة العالمية.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد): "يشرفنا أن نتشارك مع حكومة تنزانيا لتنشيط ميناء دار السلام حيث يتماشى هذا التوجه مع خطط التنمية الإستراتيجية لتنزانيا، ويؤكد الرؤية القيادية الحكيمة لفخامة سامية سولو حسن. وسوف يوفر هذا التطوير فرصًا تجارية للمنطقة، وسيربط شرق إفريقيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء بالأسواق العالمية، وسيعزز النمو الاقتصادي، إضافة إلى توليد فرص العمل وتقوية امكانات الوصول إلى المنتجات والخدمات، وخلق القيمة لجميع أصحاب المصلحة. وإلى جانب الموانئ الأخرى التي نقوم بتشغيلها، تمثل اتفاقية الامتياز هذه علامة بارزة أخرى في جهودنا المشتركة للاستفادة من الخبرات العالمية والمحلية لمجموعة موانئ دبي العالمية في تعزيز سلاسل التوريد في المنطقة لدعم النمو الاقتصادي في القارة الأفريقية".

من جانبه، قال معالي البروفيسور مكامي مباراوا، وزير الأشغال والنقل في تنزانيا: "يمثل توقيع اتفاقية الامتياز بين حكومة تنزانيا ومجموعة موانئ دبي العالمية تطوراً بالغ الأهمية، لأنه يعتبر إنجازًا مهمًا آخر في مسيرة بناء البنية التحتية الأفضل في تنزانيا ضمن إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن خلال خبرات مجموعة موانئ دبي العالمية، سيلعب الميناء دوراً مهماً في دعم خلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في مختلف القطاعات مثل النقل والتوزيع وسلاسل التوريد. وستكون هيئة الموانئ التنزانية مساهمة في امتياز الميناء، ولن يكون هناك فقدان لوظائف الموظفين في هيئة الموانئ".

وقال بلاسديوس مكيلي مبوسا، المدير العام لهيئة الموانئ التنزانية: "إننا مسرورون بتعاوننا مع مجموعة موانئ دبي العالمية في تحديث الميناء الاستراتيجي بدار السلام. وسيخلق هذا المشروع قيمة كبيرة للمستخدمين النهائيين، كما سيساعد الحكومة على تحقيق هدفها المتمثل في خفض التكاليف اللوجستية. وتعد هذه المبادرة الإستراتيجية بمثابة شهادة على قدرتنا على دفع تطوير البنية التحتية بشكل واسع عبر الشراكة مع اللاعبين الاستراتيجيين، مما سيتيح للحكومة بإعادة توجيه الأموال إلى مجالات حيوية أخرى من الاقتصاد لصالح الشعب التنزاني.

الجدير بالذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) تواصل ضخ استثمارات كبيرة لتحقيق إستراتيجيتها في أفريقيا وطموحات النمو، والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والارتقاء بالمجتمعات والشركات المحلية من خلال تمكين التجارة وربط الأسواق بالمنظومة التجارية العالمية.

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