بصورة وتعليق.. ناشطة بيئية شهيرة تشعل غضباً إسرائيلياً

MENAFN - Khaberni) خبرني - يكفي أن تضع اسم الناشطة البيئية غريتا تونبرغ، على تويتر حتى ترى سيلاً من التعليقات الغاضبة ضد الشابة السويدية.

فخلال اليومين الماضيين تصدر اسمها منصة أكس (تويتر سابقا) بعد أن نشرت صورتين على حسابها، واحدة بدت فيها إلى جانب مجموعة من الناشطين، تحمل يافطة كتب عليها "نقف مع غزة".

فيما أظهرت الصورة الثانية أخطبوطاً وفوقه علامة إسرائيل، يفرد أرجله على الكرة الأرضية.

ما أشعل عاصفة ضدها، وسط اتهامات عنيفة وجهت إليها بمعاداة السامية.

"داعشية إرهابية"! فيما وصفها أرييه شاليكار، متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بـ"الداعشية"، معتبرا أن "أي شخص على صلة بغريتا هو بنظره مؤيد للإرهاب".

أمام هذا السيل الغاضب من المتعاطفين مع إسرائيل، عمدت الشابة إلى حذف صورة الأخطبوط مبقية على صورة التضامن مع قطاع غزة، الغارق منذ أسبوعين بحصار مطبق فرضته القوات الإسرائيلية.

كما أكدت أنها لم تقصد بأي شكل الإساءة إلى الإسرائيليين.

لكنها أبقت على صورة غزة، مؤكدة في الوقت عينه رفضها لاستهداف المدنيين الإسرائيليين والهجوم الذي شنته حماس يوم السابع من أكتوبر.

وكتبت قائلة:" غني عن القول أنني ضد الهجمات المروعة التي تشنها حماس. وكما قلت، يحتاج العالم إلى رفع صوته والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وتحقيق العدالة والحرية للفلسطينيين وجميع المدنيين المتضررين".

فما كان من الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان إلا أن رد عليها بشكل لاذع وساخر في آن، كاتباً:" غني عن القول لأنك لم تقولي ذلك أصلا".

ومنذ تفجر الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية إثر الهجوم المباغت الذي شنته حماس على مستوطنات في غلاف غزة، شهدت مواقع التواصل والإنترنت عامة، حالة استقطاب حادة بين الطرفين، وسط تبادل الاتهامات والإساءات من قبل مؤيدي الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وشكا العديد من المتعاطفين مع الفلسطينيين من محاولات "تكميم لأصواتهم" وسط حذف منصات التواصل الكبرى للعديد من البوستات والتعليقات التي اعتبرتها مؤيدة لحماس، أو حتى تحض على الكراهية أو العنف.