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أرسنال يتعادل مع تشيلسي.. ويحافظ على سجله بلا هزيمة

10/22/2023 9:20:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حافظ فريق أرسنال على سجله خاليا من الهزائم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، هذا الموسم، بعدما قلب تأخره بهدفين نظيفين أمام مضيفه تشيلسي إلى تعادل 2 - 2 السبت في المرحلة التاسعة للمسابقة، ليتقاسم صدارة جدول الترتيب مع مانشستر سيتي.
وكان مانشستر سيتي اعتلى قمة الترتيب بعد فوزه على برايتون 2 - 1، لينتزع الصدارة من ليفربول، الذي كان قد احتلها لوقت قصير عقب فوزه على إيفرتون 2 - صفر.
وعلى ملعب ستامفورد بريدج، تمكن أرسنال من تفادي الخسارة الأولى بتعادله مع تشيلسي 2 - 2.
وأنهى تشيلسي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه كول بالمر في الدقيقة 15 من ركلة جزاء.
وفي الشوط الثاني، تمكن تشيلسي من تعزيز تقدمه بهدف ثان سجله ميخايلو مودريك في الدقيقة 48، إلا أن ديكلان رايس تمكن من تقليص الفارق لأرسنال في الدقيقة 77، قبل أن يسجل لياندرو تروسارد هدف التعادل في الدقيقة 84.
ورفع أرسنال رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي، فيما رفع تشيلسي رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع.

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