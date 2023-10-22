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كلوب يشيد بأرقام صلاح الجنونية: لن يتوقف

10/22/2023 9:20:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أثنى يورغن كلوب مدرب ليفربول على محمد صلاح بعدما سجل هدفي الفوز 2-صفر على إيفرتون الذي لعب بعشرة لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت، مبرزا قدرة النجم المصري على التسجيل حتى عندما لا يكون في أفضل حالاته.
وافتتح صلاح التسجيل في الدقيقة 75 من ركلة جزاء قبل أن يضاعف تقدم ليفربول في الوقت المحتسب بدل الضائع في المباراة 13 على التوالي على ملعب أنفيلد التي يهز فيها الشباك أو يلعب تمريرات حاسمة.
وقال كلوب بعد المباراة: أكثر ما أحبه بشأن مو، بالطبع أرقام مو صلاح، لكن أكثر ما أحبه هو أنني أعتقد أن مو صلاح لعب عددا هائلا من المباريات الرائعة، لكن مباراة اليوم لم تكن الأفضل له.
وأضاف: كنا بحاجة لشخص يضع الكرة داخل المرمى. قام بهذا الدور من جديد. أكن احتراما شديدا لهذا. إنه أمر رائع جدا، أرقامه جنونية. لن يتوقف أبدا. هذه طبيعته. وهذا أمر رائع جدا بالنسبة لنا.
وتنفس كلوب الصعداء بعدما أفلت إبراهيما كوناتي من بطاقة صفراء ثانية والطرد بعدما عرقل بيتو مهاجم إيفرتون.
وقال كلوب: إبراهيما، كان من الممكن أن يطرد، نعم. عندما لم يحصل على بطاقة صفراء ثانية، قلت في نفسي حسنا، لن نترك الفرصة سانحة واستبدلناه.
ولم يكن إيفرتون محظوظا بهذا القدر، إذ إنه لعب بعشرة لاعبين إثر طرد آشلي يانج في الشوط الأول.

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