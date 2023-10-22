الوحدات يخصص ريع مباراته الآسيوية دعما لغزة

الوحدات يخصص ريع مباراته الآسيوية دعما لغزة
التاريخ
10/22/2023 9:20:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعلن نادي الوحدات، عن تخصيص ريع الحضور الجماهيري لمباراته مع الكهرباء العراقي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لصالح دعم أهل غزة.
وقال النادي في بيان، إن هذا الدعم هو أقل ما يمكن تقديمه لغزة، في ظل ما يتعرضون له.
وتاليا نص البيان:
ملاعب
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