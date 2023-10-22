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الوحدات يخصص ريع مباراته الآسيوية دعما لغزة

10/22/2023 9:20:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعلن نادي الوحدات، عن تخصيص ريع الحضور الجماهيري لمباراته مع الكهرباء العراقي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لصالح دعم أهل غزة.
وقال النادي في بيان، إن هذا الدعم هو أقل ما يمكن تقديمه لغزة، في ظل ما يتعرضون له.
وتاليا نص البيان:




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