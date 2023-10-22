معاريف: خطة لإقامة مدينة خيام للمستوطنين قرب ايلات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الأحد، ان بلدية ايلات قدمت مخططاً للحكومة الإسرائيلية بإقامة مدينة خيام على المدخل الشمالي للمدينة وذلك لاستيعاب الاعداد المتزايدة من مستوطني غلاف غزة والذين هجروا الغلاف بعد اندلاع الحرب.



وذكرت الصحيفة ان مدينة ايلات استوعبت 50 ألف مستوطن من الغلاف منذ بدء الحرب ولم يعد هنالك متسع لاستقبال المزيد حيث تم تقديم مخطط بإقامة مدينة خيام على مساحة 150 دونم لتستوعب المزيد من مستوطني الغلاف.



فيما يأتي ذلك في ظل الازمة الخانقة التي تعيشها الفنادق الإسرائيلية مع الطلب من سكان مستوطنات خط المواجهة مع لبنان بإخلائها.

صفا