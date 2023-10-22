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مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

10/22/2023 9:20:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 22-10-2023 عددا من المباريات، أبرزها مباراة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي، وبرشلونة مع أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني.
مواعيد مباريات الدوري الأفريقي

مازيمبي× الترجي- الساعة 6 مساء
إنييمبا × الوداد- الساعة 9 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

أستون فيلا× وست هام يونايتد- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني

لاس بالماس× رايو فاليكانو- الساعة 3 عصرًا
جيرونا× ألميريا- الساعة 5:15 مساء
فياريال× ديبورتيفو ألافيس- الساعة 7:30 مساء
برشلونة× أتلتيك بيلباو- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

روما× مونزا- الساعة 1:30 ظهرًا على قناة AD SPORTS Premium 1
ساليرنيتانا× كالياري- الساعة 4 عصرًا
بولونيا× فروسينوني - الساعة 4 عصرًا
أتلاتنا× جنوي- الساعة 7 مساء
ميلان× يوفنتوس- الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني

كولن× بوروسيا مونشنجلادباخ- الساعة 4:30 عصرا
هايدنهايم× أوجسبورج - الساعة 6:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
لوريان× رين- الساعة 2 ظهرًا
تولوز× ستاد ريمس- الساعة 4 عصرًا
ليل× ستاد بريست- الساعة 4 عصرًا
نانت× مونبلييه- الساعة 4 عصرًا
موناكو× ميتز- الساعة 6 مساء
ليون× كليرمون فوت 63- الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري

المقاولون العرب× زد- الساعة 4 عصرا على قناة أون سبورت
الإسماعيلي× فاركو- الساعة 7 مساء على قناة أون سبورت
فيوتشر× بيراميدز- الساعة 7 مساء على قناة أون سبورت
مواعيد مباريات الدوري السعودي

الرياض× الاتفاق- الساعة 6 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
سيفاس سبور× قاسم باشا- الساعة 1:30 ظهرا
اسطنبول سبور× أنقرة غوجو- الساعة 4 عصرا
فناربخشة× هاتاي سبور- الساعة 7 مساء
سامسون سبور× إسطنبول باشاك شهير- الساعة 7 مساء

ملاعب

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