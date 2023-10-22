مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 22-10-2023 عددا من المباريات، أبرزها مباراة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي، وبرشلونة مع أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني.
مواعيد مباريات الدوري الأفريقي
مازيمبي× الترجي- الساعة 6 مساء
إنييمبا × الوداد- الساعة 9 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
أستون فيلا× وست هام يونايتد- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
لاس بالماس× رايو فاليكانو- الساعة 3 عصرًا
جيرونا× ألميريا- الساعة 5:15 مساء
فياريال× ديبورتيفو ألافيس- الساعة 7:30 مساء
برشلونة× أتلتيك بيلباو- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
روما× مونزا- الساعة 1:30 ظهرًا على قناة AD SPORTS Premium 1
ساليرنيتانا× كالياري- الساعة 4 عصرًا
بولونيا× فروسينوني - الساعة 4 عصرًا
أتلاتنا× جنوي- الساعة 7 مساء
ميلان× يوفنتوس- الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
كولن× بوروسيا مونشنجلادباخ- الساعة 4:30 عصرا
هايدنهايم× أوجسبورج - الساعة 6:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
لوريان× رين- الساعة 2 ظهرًا
تولوز× ستاد ريمس- الساعة 4 عصرًا
ليل× ستاد بريست- الساعة 4 عصرًا
نانت× مونبلييه- الساعة 4 عصرًا
موناكو× ميتز- الساعة 6 مساء
ليون× كليرمون فوت 63- الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري
المقاولون العرب× زد- الساعة 4 عصرا على قناة أون سبورت
الإسماعيلي× فاركو- الساعة 7 مساء على قناة أون سبورت
فيوتشر× بيراميدز- الساعة 7 مساء على قناة أون سبورت
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الرياض× الاتفاق- الساعة 6 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
سيفاس سبور× قاسم باشا- الساعة 1:30 ظهرا
اسطنبول سبور× أنقرة غوجو- الساعة 4 عصرا
فناربخشة× هاتاي سبور- الساعة 7 مساء
سامسون سبور× إسطنبول باشاك شهير- الساعة 7 مساء
ملاعب
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