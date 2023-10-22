الملك يبحث سبل استدامة إيصال المساعدات إلى غزة بشكل عاجل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأحد، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، لبحث ضرورة استدامة إيصال الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وبشكل عاجل.



وأكد جلالته أهمية دور المنظمات الدولية مثل برنامج الأغذية العالمي في دعوة المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لضمان إيصال الغذاء والمياه والدواء والوقود إلى غزة، والدعوة إلى حماية البنية التحتية الطبية والإغاثية في القطاع.



وأشاد جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بجهود برنامج الأغذية العالمي في العمل على إيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة، مشيرا إلى مساعي الأردن المتواصلة في توفير الدعم الإغاثي والطبي والإنساني للقطاع.



كما تناول اللقاء الشراكة بين الأردن وبرنامج الأغذية العالمي وسبل تعزيزها، خاصة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي لدى اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.