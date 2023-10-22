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جريزمان: هدفي ضربة حظ

10/22/2023 9:20:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد أنطوان جريزمان الذي سجل ثلاثية ليقود فريقه أتلتيكو مدريد للفوز على سيلتا فيجو (3-0) بالدوري الإسباني، أنه كان يريد أن يلعب عرضية لزميله ألفارو موراتا، حين سجل الهدف الثاني، لا التسديد على المرمى.
وجاءت ثلاثية النجم الفرنسي في الدقائق 29 (ركلة جزاء) و64 و70، على ملعب بالايدوس.
وقال جريزمان في تصريحات عقب اللقاء الذي أقيم مساء السبت: "حاولت إرسال عرضية (وليس التسجيل)"
وأضاف: "كنا نعرف مدى حاجتهم إلى النقاط الثلاث، لكننا احتجنا إليها أيضا. إنه انتصار كبير وفي مصلحتنا. ثقة الفريق ازدادت".
وتابع: "شقت علينا أيضا صناعة الفرص وضرب الخطوط بالتمريرات الأمامية، لكن حين لعبوا منقوصين صارت الأمور أسهل".
وختم: "ضغطوا علينا في نهاية الشوط الأول، لكن صارت الأمور أهدأ في الشوط الثاني".

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