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الاحتلال يستولي على جرافة جنوب نابلس

10/22/2023 9:20:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على جرافة، في بلدة قبلان جنوب نابلس.


وأفادت مصادر لمراسل "وفا " ، بأن قوات الاحتلال استولت على جرافة كانت تعمل في شق طرق زراعي بالمنطقة الشرقية من بلدة قبلان، تعود ملكيتها للمواطن الفلسطيني مازن زيدان.


وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أجبرت سائق الجرافة على قيادتها وصولا إلى "معسكر" بلدة حوارة، بحجة أنه يعمل في مناطق مصنفة "ج".


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