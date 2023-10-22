الاحتلال يستولي على جرافة جنوب نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على جرافة، في بلدة قبلان جنوب نابلس.
وأفادت مصادر لمراسل "وفا " ، بأن قوات الاحتلال استولت على جرافة كانت تعمل في شق طرق زراعي بالمنطقة الشرقية من بلدة قبلان، تعود ملكيتها للمواطن الفلسطيني مازن زيدان.
وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أجبرت سائق الجرافة على قيادتها وصولا إلى "معسكر" بلدة حوارة، بحجة أنه يعمل في مناطق مصنفة "ج".
MENAFN22102023000208011052ID1107283054
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.