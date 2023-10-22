Sunday, 22 October 2023 04:55 GMT

حزب الاتحاد الوطني الأردني يناقش سبل تمكين المرأة والحرب على غزة

10/22/2023 9:19:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حزب الاتحاد الوطني الأردني، عقد اجتماعًا مهمًا مع مجموعة من قيادات الحزب النسائية وعدد من سيدات المجتمع المحلي من منطقة الرصيفة.

الاجتماع الذي استمر لعدة ساعات، كان مكثفًا وشهد حضورًا كبيرًا من القيادات النسائية.
أحد أبرز النقاط التي تم مناقشتها خلال الاجتماع هي أحداث غزة الأخيرة، حيث تم تبادل الآراء والتفكير في الدور الذي يمكن أن يقدمه الحزب في دعم القضية الفلسطينية والمساهمة في تقديم الدعم اللازم للمتضررين من الأحداث.
ومن ناحية أخرى، تم التباحث حول سبل تمكين المرأة ودعمها في مختلف المجالات، سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي.

وأكد الحاضرون على أهمية تعزيز دور المرأة في المجتمع وضرورة تقديم كل الدعم والتشجيع لها للوصول إلى المناصب القيادية والمشاركة الفعالة في العملية السياسية.
وخلال الاجتماع، تم تقديم عدة مقترحات لتطوير برامج ومشروعات تهدف إلى دعم وتمكين المرأة، وتم التأكيد على ضرورة توجيه الدعم الكامل لتنفيذ هذه المشروعات.
وفي ختام الاجتماع، أعربت قيادات الحزب عن رغبتهم في مواصلة التواصل مع سيدات المجتمع المحلي والاستماع إلى آرائهم وتوجيهاتهم في كل ما يخص قضايا المرأة وتطلعاتها.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تقدم المشروعات المقترحة وتقييم نتائجها.






















MENAFN22102023000208011052ID1107283053

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث