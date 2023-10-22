حزب الاتحاد الوطني الأردني يناقش سبل تمكين المرأة والحرب على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حزب الاتحاد الوطني الأردني، عقد اجتماعًا مهمًا مع مجموعة من قيادات الحزب النسائية وعدد من سيدات المجتمع المحلي من منطقة الرصيفة.

الاجتماع الذي استمر لعدة ساعات، كان مكثفًا وشهد حضورًا كبيرًا من القيادات النسائية.

أحد أبرز النقاط التي تم مناقشتها خلال الاجتماع هي أحداث غزة الأخيرة، حيث تم تبادل الآراء والتفكير في الدور الذي يمكن أن يقدمه الحزب في دعم القضية الفلسطينية والمساهمة في تقديم الدعم اللازم للمتضررين من الأحداث.

ومن ناحية أخرى، تم التباحث حول سبل تمكين المرأة ودعمها في مختلف المجالات، سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي.

وأكد الحاضرون على أهمية تعزيز دور المرأة في المجتمع وضرورة تقديم كل الدعم والتشجيع لها للوصول إلى المناصب القيادية والمشاركة الفعالة في العملية السياسية.

وخلال الاجتماع، تم تقديم عدة مقترحات لتطوير برامج ومشروعات تهدف إلى دعم وتمكين المرأة، وتم التأكيد على ضرورة توجيه الدعم الكامل لتنفيذ هذه المشروعات.

وفي ختام الاجتماع، أعربت قيادات الحزب عن رغبتهم في مواصلة التواصل مع سيدات المجتمع المحلي والاستماع إلى آرائهم وتوجيهاتهم في كل ما يخص قضايا المرأة وتطلعاتها.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تقدم المشروعات المقترحة وتقييم نتائجها.











































