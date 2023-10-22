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برشلونة في مهمة صعبة أمام أتلتيك بيلباو قبل موقعة الكلاسيكو

10/22/2023 9:19:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يستضيف برشلونة نظيره أتلتيك بيلباو، في العاشرة مساء اليوم، الأحد، على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الحالي 2023- 2024. ويملك برشلونة 21 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويسعى لتحقيق الفوز لمواصلة مطاردة ريال مدريد على الصدارة، بينما يملك أتلتيك بيلباو 17 نقطة.
ويسعى الفريق الكتالوني للعودة إلى سكة الانتصارات في الليجا، بعد سقوطه فى فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام نظيره غرناطة في الجولة الماضية، وفي المقابل حقق أتلتيك بلباو الفوز على ألميريا بثلاثية دون رد.
ويستهدف برشلونة بقيادة تشافي للحصول على دفعة معنوية كبيرة قبل لقاء الكلاسيكو، أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، فى الجولة المقبلة، والمقرر له 28 من شهر أكتوبر الجاري، ويعانى برشلونة من عديد الغيابات خلال مواجهة الفريق الباسكي، بداعى الإصابة، أمثال النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بيدري، البرازيلي رافينيا، المدافع الفرنسي كوندي، الهولندي فرينكي دي يونج والنجم الشاب لامين يامال.
وتفوق البارسا، خلال مواجهتي الفريقين في الموسم الماضي، بنتيجة 4 - 0 و 1 - 0.
ومن المتوقع أن يخوض برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:-

في حراسة المرمى : مارك أندريه تير شتيجن .
خط الدفاع : أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستنسن - رونالد أراوخو - جواو كانسيلو .
في خط الوسط : أوريول روميو - إلكاي جوندوجان - جافي
في خط الهجوم : جواو فيليكس - لامين يامال- فيران توريس.

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