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ميلان يستضيف يوفنتوس اليوم في صراع القمة بالدوري الإيطالي

10/22/2023 9:19:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يستضيف فريق ميلان نظيره يوفنتوس في موقعة كروية مثيرة مساء اليوم، الأحد، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2023-2024.
ويحتضن ملعب استاد جوزيبي مياتسا "سان سيرو" مباراة ميلان ويوفنتوس، في العاشرة إلا الربع مساء اليوم الأحد .
ويملك ميلان 21 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي جمعها من 8 مباريات، ويسعى الروسونيري لتحقيق الفوز على البيانكونيري من أجل مواصلة التمسك بصدارة المسابقة في ظل المنافسة الشرسة مع الإنتر.
فيما يملك يوفنتوس رصيد 17 نقطة جمعها من نفس عدد المباريات، وسيحاول فريق السيدة العجوز خطف الثلاث نقاط من النادي اللومباردي لمواصلة الصعود نحو الصدارة.
يسير ميلان بخطى ثابتة خلال مشواره بالدوري المحلي، فمنذ خسارته القاسية على ملعب إنتر ميلان 5-1 في مواجهة الديربي الشهر الماضي، سجل الفريق أربعة انتصارات متتالية على حساب فيرونا وكالياري ولاتسيو وجنوا، لكن في المقابل لا تبدو مسيرته الأوروبية في أفضل حال، حيث بدأ مشواره في دوري الأبطال بالتعادل سلبيا مع كل من نيوكاسل الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني، كما تنتظره مواجهة صعبة على ملعب باريس سان جيرمان الفرنسي الأربعاء.
وفى الجولة الماضية حقق فريق ميلان فوزًا صعبًا على جنوى بهدف نظيف بالجولة الماضية، في مباراة تألق فيها المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو الذي حرس عرين الروسونيري بعد طرد الحارس ماينان، وأنقذ مرمي فريقه من إنفراد مؤكد.
ويعاني ميلان من غيابات عدة في صفوفه بداعي الإيقاف أو الإصابة أبرزها لحارس مرماه الفرنسي الدولي مايك مينيان الذي طرد في مباراة فريقه الأخيرة ضد جنوا قبل نافذة التوقف الدولي، كما أصيب الحارس الاحتياطي ماركو سبورتييلو الخميس في ربلة الساق وسيغيب نحو شهر عن الملاعب.
بالتالي يبدو مدرب ميلان ستيفان بيولي مضطراً لإشراك الحارس الثالث المخضرم أنتونيو ميرانتي (40 عاماً) بين الخشبات الثلاث.
فيما يتطلع يوفنتوس إلي إحراج ميلان على ملعبه وأمام جماهيره، والخروج بالثلاث نقاط من أجل المنافسة على القمة.
وأفادت تقارير بأن نجم خط الوسط السابق ساندرو تونالي (مع نيوكاسل الإنجليزي حالياً) راهن على مباريات ميلان عندما كان لاعباً في صفوف الأخير، في حين أوقف الاتحاد الإيطالي لاعب وسط يوفنتوس الحالي نيكولو فاجولي لمدة 7 أشهر للسبب نفسه، وذلك بعد إقرار صاحب الـ22 عاماً بالذنب والتفاوض على تخفيض العقوبة.
وأفاد الاتحاد الإيطالي أن عقوبة فاجولي كانت رسمياً 12 شهراً، لكن حُسم منها خمسة أشهر على أن تستخدم في خطة علاج من الإدمان على القمار.
وقضية فاجولي هي الأولى في سلسلة من الفضائح المرتبطة بالمراهنات الرياضية التي أدت إلى استبعاد تونالي ونيكولو زانيولو من تجمع المنتخب الإيطالي.
بالنسبة إلى يوفنتوس، فانها ثاني ضربة يتعرّض لها هذا الموسم بعد أسابيع فقط من إيقاف لاعب وسطه الفرنسي بول بوجبا بسبب انتهاكات المنشطات.
وتعود آخر مباراة شارك فيها ميرانتي أساسياً إلى إبريل عام 2021 عندما كان يدافع عن ألوان نادي روما.
كما يغيب الظهير الأيسر الفرنسي الدولي تيو هرنانديز.
وبحسب حساب رابطة الكالتشيو على موقع تويتر، يمكن أن تشهد المباراة مشاركة أربعة لاعبين دوليين أمريكيين في قمة الدوري الإيطالي بين ميلان ويوفنتوس ، أكثر من أي مباراة سابقة في تاريخ المسابقة.

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