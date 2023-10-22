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الموت يفجع مدرب منتخب مصر

10/22/2023 9:19:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي شقيق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول.
وقال الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته على فيسبوك السبت: "ينعى مجلس إدارة اتحاد الكرة والمدير التنفيذي وجهاز منتخب مصر، وفاة شقيق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني".
ويتقدم مجلس اتحاد الكرة وجهاز المنتخب بأحر التعازي والمواساة للبرتغالي روي فيتوريا وأسرته، متمنين لهم الصبر والسلوان.
جدير بالذكر أن فيتوريا قاد منتخب مصر في معسكره الأخير بالإمارات، وحقق الفوز أمام زامبيا (1-0) وتعادل مع الجزائر (1-1).

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