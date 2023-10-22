Sunday, 22 October 2023 04:55 GMT

راموس: من الرائع مقابلة ريال مدريد

10/22/2023 9:19:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه سيرجيو راموس، مدافع إشبيلية، رسالة إلى جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مواجهة ريال مدريد بالدوري الإسباني.
والتقى الفريقان أمس السبت، ضمن الجولة العاشرة من الليجا، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.
ونشر راموس، على حسابه بشبكة "إنستجرام"، صورا له من المباراة، وكتب عليها: "حصلنا على نقطة بفضل الشخصية والإقناع. أداء رائع من الفريق والجماهير. هذا طريقنا من أجل التحسن.. من الرائع أن ألتقي بريال مدريد مرة أخرى".
وتقدم إشبيلية في المباراة بهدف سجله ديفيد ألابا بالخطأ في مرمى الريال بالدقيقة 74، لكن داني كارفاخال نجح في تسجيل التعادل للفريق الملكي في الدقيقة 78.
ورفع الريال رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة بفارق 3 نقاط عن جيرونا و4 نقاط عن برشلونة، ورفع إشبيلية رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث عشر.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN22102023000208011052ID1107283049

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث