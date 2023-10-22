مهيدات يفتتح سلسلة دورات تدريبية لمهندسي التغذية في الخدمات الطبية الملكية حول أنظمة سلامة الغذاء

MENAFN - Al Wakeel News)افتتح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات سلسلة دورات تدريبية حول أنظمة سلامة الغذاء موجهة لمهندسي التغذية في مستشفيات ومراكز الخدمات الطبية الملكية.واستهل مهيدات كلمته الافتتاحية بتثمين الجهود المكثفة التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم ومواصلة الليل مع النهار لوقف العدوان الغاشم على أهلنا في فلسطين، ودعا مهيدات الحضور إلى الوقوف دقيقة صمت وفاء لأرواح الشهداء الذين ارتقوا في قطاع غزة .



وأشار مهيدات إلى سعي المؤسسة المستمر نحو تحديث تعليماتها وإجراءاتها المرتبطة بسلامة وجودة الغذاء لتواكب آخر المستجدات والتطورات وبما يساهم في تعزيز سمعة الرقابة الصحية على الغذاء، والمضي قدما في نهج العمل الذي دأبت المؤسسة منذ نشأتها عليه في توعية الشركاء لضمان سلامة وجودة الغذاء،و فعالية ومأمونية الدواء وكفاءة الأجهزة الطبية والمستلزمات بتطبيق أحدث الممارسات والتشريعات العالمية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني والتشاركية وزيادة وعي المواطن بالتداول السليم للغذاء والدواء .



وأكد مهيدات على ثقة المؤسسة بأن العمل الرقابي يتطلب تكاتفا وتعاون كافة الجهات معاً وتعزيز شراكة المؤسسة مع شركائها الرئيسيين في تطوير وتحديث منظومة سلامة وجودة الغذاء في المملكة للوصول إلى أعلى مستويات جودة وسلامة الأغذية .



من جهته أعرب مدير الشؤون الإدارية والقوى البشرية في الخدمات الطبية الملكية العميد الركن هاني المصري باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي عامة ومديرية الخدمات الطبية خاصة، عن الشكر والامتنان للتعاون المستمر والجهود المبذولة من المؤسسة العريقة في تقديم مثل هذه الدورات الهامة المتخصصة في أنظمة السلامة الغذائية HACCP و ISO و GMP لمرتبات دائرة الخدمات العامة والتغذية بهدف تعزيز المعرفة حول أهمية السلامة الغذائية وتطبيقها في مجال العمل حيث تكللت جهود المؤسسة بمنح شهادات لثمانين مشارك ومشاركة خلال العام الماضي وما زال عطاء المؤسسة مستمر مؤكدا على التقدير لهذا الجهد والتطلع إلى المزيد من التعاون المشترك بما يخدم الوطن في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المفدى .



وقال مدير مديرية الغذاء في المؤسسة المهندس أمجد رشايدة أن الورشة التي تنظمها شعبة التوعية في المؤسسة تتضمن سلسلة دورات تدريبية يقدمها الفنيون المتخصصون من كوادر المؤسسة ستستمر على مدار خمسة أيام حول عدة محاور مهمة منها نظام تحليل المخاطر، ونقاط الضبط الحرجة، وممارسات التصنيع الجيدة، والأمراض المنقولة بالغذاء، والممارسات الصحية الجيدة بما في ذلك التعقيم والتنظيف والتعبئة والتغليف ونظام الايزو والأغذية الخاصة وبطاقة البيان .