32 شهيدا بينهم صحفي في سلسلة غارات للاحتلال على جباليا ورفح ومدينة غزة

MENAFN - Al Wakeel News)استشهد 32 مواطنا فلسطينيا ، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.



وأفاد مراسل "وفا " ، بأن 16 مواطنا فلسطينيا استشهدوا جراء غارتين شنهما طيران الاحتلال على منزلين يعودان إلى عائلتي جابر، وأبو القمصان في شمال قطاع غزة، وتم نقل الشهداء والجرحى الى مستشفى الشهيد كمال عدوان، في جباليا شمال القطاع.



وأضاف أن 15 مواطنا فلسطينيا ارتقوا، وأصيب آخرون في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على ثلاثة منازل في مدينة رفح جنوب القطاع، وتم نقلهم إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار.



ولفت إلى استشهاد الصحفي رشدي السراج، وإصابة عدد من أفراد عائلته في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة غزة، ونقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.



يشار إلى أن العدوان الإسرائيلي يتواصل لليوم الـ16 على التوالي، مستهدفا بشكل أساسي المنازل المأهولة، وموقعا المزيد من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين الفلسطينيين ، إضافة الى تدمير في المنازل والبنية التحتية.

