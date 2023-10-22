صحة غزة: الاحتلال ارتكب 24 مجزرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 24 مجزرة، في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وبينت الوزارة في بيان لها، اليوم، أنه ارتقى جراء هذه المجازر 266 شهيداً، منهم 117 طفلاً، وغالبيتهم من جنوب القطاع.



وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على غزة إلى 4651 شهيداً، منهم 1873 طفلا، و 1023 سيدة، و 187 مسن، إضافة إلى إصابة 14245 مواطن بجراح مختلفة