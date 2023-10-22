صحة غزة: الاحتلال ارتكب 24 مجزرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 24 مجزرة، في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبينت الوزارة في بيان لها، اليوم، أنه ارتقى جراء هذه المجازر 266 شهيداً، منهم 117 طفلاً، وغالبيتهم من جنوب القطاع.
وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على غزة إلى 4651 شهيداً، منهم 1873 طفلا، و 1023 سيدة، و 187 مسن، إضافة إلى إصابة 14245 مواطن بجراح مختلفة
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