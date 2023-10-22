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إيران تحذر الولايات المتحدة وإسرائيل

10/22/2023 8:13:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الجنوب إفريقية، الولايات المتحدة وإسرائيل من خروج أوضاع المنطقة عن السيطرة في أي لحظة.
وقال عبد اللهيان إن "المنطقة اليوم باتت مثل برميل البارود، وأي أخطاء في الحسابات بشأن ارتكاب المجازر في غزة والتهجير القسري قد تكون لها تبعات صعبة ومريرة على المنطقة ومثيري الحرب".

RT

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