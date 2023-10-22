إيران تحذر الولايات المتحدة وإسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الجنوب إفريقية، الولايات المتحدة وإسرائيل من خروج أوضاع المنطقة عن السيطرة في أي لحظة.
وقال عبد اللهيان إن "المنطقة اليوم باتت مثل برميل البارود، وأي أخطاء في الحسابات بشأن ارتكاب المجازر في غزة والتهجير القسري قد تكون لها تبعات صعبة ومريرة على المنطقة ومثيري الحرب".
RT
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