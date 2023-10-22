مشاهد الدمار في قطاع غزة بعد قصف الاحتلال
التاريخ
10/22/2023 8:13:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
مشاهد الدمار في قطاع غزة بعد قصف الاحتلال
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