Sunday, 22 October 2023 04:54 GMT

هل ستتأثر مصر بالاعصار تيج ؟

10/22/2023 8:13:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر تفاصيل إعصار تيج في بحر العرب، موضحه أنه يتمركز إعصار تيج جنوب بحر العرب ويصنف من الفئة الثانية حيث يصاحبه سرعات رياح تتجاوز 165كم /س ومع تقدم الوقت متوقع أن تزيد سرعات الرياح ليصبح من الفئة الثالثة وقد يتطور ليصل إلى الفئة الرابعة.
وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر إلى أنه اعتبارا من غدا الإثنين متوقع أن يضرب أجزاء من سواحل سلطنة عمان واليمن مصحوبا بسقوط أمطار غزيرة تؤدي إلى حدوث فيضانات وارتفاع الأمواج ونشاط كبير في سرعة الرياح .
ولفتت أن الأعاصير في المحيطات وغير وارد أن تحدث مثل هذه الأعاصير فى البحار مثل البحر المتوسط او البحر الأحمر، موضحه أن جمهورية مصر العربية لن تتأثر بإعصار تيج فالأجواء مستقرة على جمهورية مصر العربية خلال هذا الأسبوع.

اليوم السابع


MENAFN22102023000208011052ID1107282989

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث