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مُحملة بالمساعدات.. ادخال 17 شاحنة عبر معبر رفح اليوم

10/22/2023 8:13:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دخلت اليوم دفعة ثانية من المساعدة الاغاثية لغزة عبر معبر رفح.


ونقلت وسائل اعلام، أن 17 شاحنة من بين 175 دخلت اليوم الأحد إلى غزة، بعد أن خضعت للتفتيش من سلطات الاحتلال.


وشددت هيئتا الهلال والصليب الأحمر على ضرورة إدخال كافة المساعدات المتكدسة في أسرع وقت.


وكانت 20 شاحنة دخلت أمس جنوب القطاع المحاصر منذ أسبوعين، وضمت أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية أجهزة تنفس وأجهزة صدمات كهربائية وأدوية الأمراض المزمنة، ومستلزمات العمليات الجراحية، وألبان أطفال، وأنابيب أكسجين وأكياس دم.

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