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الدفاع الروسية: إسقاط 4 طائرات حربية أوكرانية خلال يوم

10/22/2023 8:13:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن دفاعاتها الجوية أسقطت خلال اليوم الماضي 3 طائرات أوكرانية من طراز "ميغ-29" في دنيبروبيتروفيك وخاركوف.

وقالت الوزارة إنها قامت أيضا باسقاط طائرة "سو-25" شمال شرق دونيتسك.

RT

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