الدفاع الروسية: إسقاط 4 طائرات حربية أوكرانية خلال يوم

الدفاع الروسية: إسقاط 4 طائرات حربية أوكرانية خلال يوم
التاريخ
10/22/2023 8:13:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن دفاعاتها الجوية أسقطت خلال اليوم الماضي 3 طائرات أوكرانية من طراز "ميغ-29" في دنيبروبيتروفيك وخاركوف.
وقالت الوزارة إنها قامت أيضا باسقاط طائرة "سو-25" شمال شرق دونيتسك.
RT
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